Augmenta el nombre d’aturats a Sabadell

Per segon mes consecutiu, el nombre d’aturats a Sabadell ha augmentat, passant de les 11.053 persones desocupades a 31 de juliol a les 11.313 del passat agost. Un lleuger repunt del 2,40% respecte del mes anterior, però inferior al registrat l’any passat, on la xifra d’aturats va ser d’11.766 (-3,90%). La taxa d’atur registral frega l’11%, un punt per sobre a la mitjana del Vallès Occidental. Tot i l’augment, des del 2007 que en aquest període Sabadell no registrava unes xifres d’aturats tan baixes, quan aleshores, fa quinze anys, el total de persones sense feina era de 9.263.

En el conjunt de la comarca, amb 45.339 persones desocupades, Badia del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet i Terrassa, tenen una taxa d’atur registral superior a la sabadellenca. A Terrassa, per exemple, el nombre d’aturats supera les 12.500 persones (12.567).

A Catalunya, la tendència ha estat la mateixa, amb un increment de l’atur registrat a l’agost per segon mes consecutiu, amb 338.872 desocupats, xifra que representa un augment de 7.516 persones que busquen feina en relació amb el juliol (+2,27%), segons les dades publicades pel Ministeri de Treball. Tot i aquest augment, el nombre de total de desocupats és el més baix en aquest mes des del 2008, mentre que si es compara amb l’agost de fa un any, suposen 12.073 aturats menys, un 3,44% menys. Pel que fa a l’ocupació, s’ha frenat un 1,61%, amb 60.318 afiliats menys, fins als 3.369.395, tot i que si es compara amb un any enrere són 100.636 més (+2,80%), segons el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.