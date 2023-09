El Sabadell fa oficial el fitxatge d’Antonio Moyano i tanca la plantilla 23/24

Fet. Antonio Moyano, ex de l’Alcorcón, completa les fitxes sèniors del Sabadell 23/24 després de la baixa de llarga durada de Javi Gómez, qui pateix una lesió al genoll i es perd tota la temporada.

Moyano estava a la llista de la direcció esportiva i les negociacions van reactivar-se després del greu contratemps del migcampista de Toledo al Municipal d’Esports de Lleida. No ocupen la mateixa demarcació, però la idea és que David Astals torni a la seva posició més natural, pel carril dret. Antonio Moyano és un pivot que normalment fa les funcions de ‘8’.

L’operació ha estat ràpida i el jugador ha mostrat una gran predisposició per venir i recuperar protagonisme després de no renovar contracte amb l’Alcorcón i quedar lliure i fora del mercat en el termini establert. Ara, com a agent lliure, ha pogut negociar amb el Sabadell.

Salt al futbol professional

En el club madrileny va produir-se l’explosió d’aquest migcampista nascut a Montilla (Córdoba) fa 23 anys (no ocupa plaça sub‘ 23). Després de la seva etapa inicial a les categories inferiors del Córdoba, debutant a Segona B fugaçment, va fer el salt a l’Alcorcón, amb el qual va jugar 27 partits a Segona Divisió A (descens) i 24 en la següent a Primera Federació, assolint el retorn a la categoria de plata.

Ara, serà important accelerar la seva posada a punt en l’àmbit físic. Tot i que ha entrenat pel seu compte, no ha fet pretemporada en dinàmica de grup i, per tant, necessitarà un temps d’adaptació per agafar el ritme competitiu. No estarà encara en condicions per debutar al Toralin davant la SD Ponferradina dissabte que ve (19.30 h), partit que la plantilla de Miki Lladó ha començat a preparar aquest dimecres després de dos dies de descans.