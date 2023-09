Què es farà a Sabadell per la Diada de Catalunya?

Sabadell celebra, com és tradició, la Diada de Catalunya. L’acte institucional se celebrarà l’11-S a l‘Eix Macià, davant del pont del llac del parc de Catalunya. L’ofrena floral ciutadana començarà a les 10 del matí. L’acte comptarà també amb l’actuació dels Cantaires de Can Feu i la lectura del manifest anirà a càrrec de membres de l’associació de veïns de Can Deu.

Dilluns s’han organitzat altres activitats relacionades amb la Diada Nacional. A les 12 h, a la plaça del Doctor Robert, tindrà lloc la ballada de sardanes amb la Cobla Jovenívola, activitat organitzada conjuntament per l’ACF Sabadell Sardanista.

D’altra banda, a les 14 h l’Agrupación Andaluza San Sebastián de los Ballesteros organitzarà un dinar popular, a la font de Can Rull.

Més trens d’FGC

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) reforçarà el servei de les línies metropolitanes el pròxim dilluns 11 de setembre amb motiu de la Diada i afegirà més de 500 circulacions al servei habitual d’un dia festiu.

En concret, la línia Barcelona–Vallès incrementarà en 352 les freqüències, de manera que entre les 10h i les 15h es doblaran els trens entre Plaça Catalunya i Sabadell i entre Plaça Catalunya i Terrassa, amb 6 trens per hora i sentit. De les 15h a les 21h s’ampliarà fins a 10 trens per hora i sentit.