Oncolliga tornarà a unir milers de corredors solidaris a la Race for Life

La segona edició de la cursa solidària Race for Life ja té data. El diumenge 15 d’octubre, a partir de les 9h, més d’un miler de corredors traçaran un recorregut de 5 quilòmetres per aportar el seu granet de sorra en la lluita contra el càncer de mama. L’organització. la Fundació Oncolliga, aspira arribar als 1.700 participants.

El preu de la inscripció, que servirà per finançar els serveis d’Oncolliga, és de 12 euros. A més, inclou una samarreta solidària de color coral i un petit obsequi, a càrrec de la marca Yerse.

Oncolliga és una entitat sense ànim de lucre que ofereix tota mena de suport a persones amb càncer i als seus familiars durant tot el procés de la malaltia, amb l’objectiu de millorar el seu benestar i la seva qualitat de vida. Oncollifa ofereix suport social i psicològic, servei d’atenció al domicili, presta material, orientació i fins i tot ajudes econòmiques. “Ajuda’ns a ajudar és el nostre lema. Ens agradaria arribar a més, però per això necessitem ajuda”, va apuntar ahir a la presentació de la cursa la presidenta d’Oncolliga a Sabadell, Isabel Rojas.

El recorregut, que serà el mateix que l’any passat, sortirà des del carrer de Pi i Margall, a la Creu Alta. Els corredors arribaran a la plaça de Sant Roc, continuaran Rambla avall, i faran un gir de 180 graus al Cinema Imperial. Així ho va explicar a la presentació el president de l’associació Mitja Sabadell, Rafael Bernardo, acompanyat de Francesc Carrión. També hi van ser la regidora de Salut, Sílvia Garci i la regidora d’esports, Montse González.

L’any passat, la cursa va superar les seves expectatives i va reunir 1.200 corredors, una xifra que ara s’espera superar. Un mar de samarretes taronges va inundar el recorregut. Entre els esportistes, n’hi havia alguns corrent en família o grups d’amics, amb cotxet o amb el gos. Fins i tot, es pot fer caminant, tot i que també està oberta per a corredors que vulguin competir, ja que els tres primers, tant en categoria masculina com femenina, tenen premi.

Per altra banda, per a qui vulgui col·laborar amb la causa, però no pugui córrer la cursa, també s’ha habilitat un dorsal 0 perquè facin l’aportació de la inscripció a l’entitat.

A banda de la 2a edició de la cursa Race For Life, Oncolliga té inscripcions obertes per a la 1a Cursa Vertical Solidària, una cronoescalada de 19 plantes a la Mútua Terrassa, el 15 d’octubre.