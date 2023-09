El Sabadell frega el premi gros després d’un notable partit al Toralin (1-1)

Bon empat… que hauria pogut ser encara millor. El Sabadell ha fregat el premi gros a l’estadi d’El Toralin davant el líder Ponferradina després de fer una gran primera meitat, amb gol de Toni Herrero que ha contrarestat el veteraníssim Yuri quan només faltaven 7 minuts. Les sensacions han estat molt positives.

Miki Lladó ha mogut l’onze respecte a l’Osasuna Promesas amb les novetats de Nando Garcia i Fran Callejón. Ha repetit el trident Pau Resta-Amelibia-Toni Herrero a l’eix defensiu amb Pablo Monroy i Astals, aquesta vegada per l’esquerre, com a carrilers. El doble pivot ha estat per l’Álex Gualda i Nando. Com a referència a dalt s’ha quedat sol Manel.

Tocava estar molt atent a l’inici del Ponferradina per no repetir les errades de l’Stadium Gal. I el Sabadell ha recuperat una de les seves característiques amb Miki Lladó a la banqueta: la solidesa. El seu plantejament ha desconnectat el conjunt bercià, ofegat per la forta pressió arlequinada al mig de camp. Ha estat una primera part impecable del Sabadell. De control absolut. No ha concedit gairebé res.

No només s’ha conformat a controlar el partit l’equip de Miki Lladó sinó que amb el pas dels minuts ha guanyat protagonisme amb la pilota, amenaçant la porteria d’Andrés Prieto. Ha avisat amb un xut llunyà de Cristian Herrera i un parell de córners i en el tercer llançament des de la cantonada, de Fran Callejón, ha aparegut el cap de Toni Herrero per connectar a la xarxa de manera inapel·lable. De nou ha funcionat l’estratègia.

La diferència hauria pogut ser més gran al descans si Andrés Prieto no hagués posat una mà providencial pel seu equip en una rematada de Cristian Herrera, que s’havia plantat sol dins de l’àrea després de combinar amb Manel Martínez. El Sabadell ha fregat el 0-2 després d’un excel·lent primer temps.

Més patiment

Ha tocat patir més a la segona part. Es podia esperar una reacció del Ponferradina i així ha estat. El conjunt arlequinat també ha fet una passa enrere i en alguns trams s’ha vist tancat a la seva àrea. Però tampoc el Ponferradina ha estat capaç de generar grans ocasions. Era més la sensació de perill en les seves arribades i centrades constants a l’àrea. Al Sabadell li ha costat enllaçar per crear perill. Baselga ha entrat per un cansat Manel. Posteriorment, ho han fet Beitia i Carrión per controlar millor.

L’entrada de Yuri ha tornat a ser decisiva en clau local. El veteraníssim davanter ha tornat a demostrar que no ha perdut el seu olfacte i ha aprofitat l’única badada defensiva arlequinada per superar Ortolá i empatar el partit en el minut 83. Semblava que tota la feina podia anar a orris, però el Sabadell ha reaccionat bé. Fins i tot ha tingut l’1-2 en un xut de Cristian Herrera que s’ha trobat de nou amb Prieto. Els últims minuts ha estat un intercanvi de cops. Vladys ho ha provat a la contra sense potència en el seu intent. Un empat de gran valor, notable partit arlequinat al camp del líder i sensacions força positives per la qualitat del rival.

FITXA TÈCNICA

Ponferradina: Prieto; Carrique, Sibille, Leal, Nil Jiménez (Álvaro Vázquez, m. 80), Markel, Ale Díez (Ernesto, m. 60), Pol Llonch (Claveria, m. 67), Brais Abelenda, Dacosta (Yuri, m. 67) i David Soto (Andoni López, m. 80).

Sabadell: Ortolá; Pablo Monroy, Pau Resta, Amelibia, Pablo Herrero, Álex Gualda, David Astals, Fran Callejón (Carrión, m. 75), Manel (Baselga, m. 54), Cristian Herrera (Vladys, m. 87) i Nando Garcia (Beitia, m. 75).

Àrbitre: Gorka Etayo Herrera (Comitè basc). Grogues: Pol Llonch, Markel.

Gols: 0-1, minut 32: Toni Herrero; 1-1, minut 83: Yuri.

Incidències: Uns 7.000 espectadors a l’estadi d’El Toralin, gairebé ple, amb la presència d’una vintena de seguidors arlequinats. S’ha guardat un minut de silenci en record per les víctimes del terratrèmol del Marroc.

FOTOS: LLUÍS FRANCO