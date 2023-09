Miki Lladó: “El Sabadell ha competit a un bon nivell, hem estat molt a prop de donar un gran cop”

Miki Lladó, el tècnic del Centre d’Esports, ha fet una valoració positiva de l’empat al Toralin davant el líder. De totes maneres, no podia ocultar un cert regust amarg perquè ha vist molt a prop la primera victòria de la temporada fora de casa en un escenari important de la categoria.

MILLOR VERSIÓ: “Ells han dominat territorialment a la segona part, però a la primera, l’equip ha estat a un gran nivell defensiu i també recordo una arribada clara de Cristian Herrera que podia fer molt mal en un minut clau, just abans del descans. A la segona, era normal que el rival dominés. No crec que ens hagi faltat ambició. Equips bons com la Ponferradina tenen els seus moments. Hem tingut uns minuts crítics, del 55 al 67, perquè estàvem una mica superats per banda esquerra, però Nando ha baixat a la mateixa altura d’Astals i s’ha estabilitzat la situació”.

SOLIDESA RECUPERADA: “Sabíem com havíem d’estar plantats, sabíem els moviments de l’equip rival i com defensar-los i era important l’altura de la línia defensiva. Tornarem a mirar el partit, encerts i coses a millorar. Som un equip encara amb molt marge de millora, però aquest punt reforça els jugadors, estem a 9 de setembre i l’equip ja competeix a un bon nivell. Això és molt rellevant. Cada partit té la seva història, però el punt actual comença a ser bo, per continuar construint l’equip defensivament i tenir la calma de sumar tres o quatres passades, girar el joc i trobar profunditat”.

YURI I EL GOL: “Molt lliure? Ha estat una paret i una acció puntual que ha permès l’empat. Ha sigut una acció complicada, amb la pilota al mig, un rebuig, s’ha perdut la referència i al final és també la qualitat espectacular de Yuri. Llàstima… Podia ser un cop sobre la taula molt bonic. Hem estat molt a prop dels tres punts al Toralin, un camp que és molt difícil. No sé si el punt és bo tal com ha anat el partit, però puc dir que estic molt content dels meus jugadors”.

ESTRATÈGIA REPETEIX: “És una satisfacció per a mi i una recompensa per a Gerard (Bofill), que està molt implicat. Mèrit seu, és una persona indispensable pel Sabadell. Veníem de concedir a la primera jornada un gol de falta lateral i potser va haver-hi massa neguit. En dues jornades, ho hem capgirat i el balanç ara és de 2 a 1 a favor”.

VALORACIÓ D’UN MES DE COMPETICIÓ, 4 DE 9: “El sentiment que notava era de cert escepticisme. Hem fet algun mal partit, 15 incorporacions, i encara ens trobem en un procés que era natural i normal. Després d’una derrota a Irun immerescuda, vam tenir el punt de fortuna a casa als minuts finals i ara aquest punt que ens donarà confiança. A casa hem de ser forts i segur que la gent ens donarà suport… D’ençà que vaig arribar, són 24 partits, amb 11 sortides i només tres derrotes… Són números molt bons. El 5-4-1 és més ofensiu a la Nova Creu Alta perquè els jugadors tenen més confiança i a fora amb aquesta estructura posem en moltes dificultats als rivals”.