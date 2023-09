El Mercantil assalta Olímpia al derbi sabadellenc

El CE Mercantil ha assaltat un Municipal d’Olímpia (0-1) que ha presentat una imatge immillorable. En un duel molt intens i disputat, el derbi ha caigut del costat dels de Carlos López gràcies a un gol a l’inici del segon temps. Ho ha intentat el Sabadell que no ha estat fi i no ha pogut igualar el primer enfrontament sabadellenc de la història a Divisió d’Honor Juvenil.

Des de l’inici s’ha vist un partit obert i molt igualat. Un xoc d’estils on han entrat millor els blaugrana que han sortit amb intenció de posar-se per endavant al marcador. Primer Biel ha fet una aturada salvadora a una rematada de Camaño i, en la jugada posterior, Miguel Expósito ha enviat la pilota al travesser. Ha perdonat el Mercantil i també el Sabadell, que s’ha refet del mal inici i s’ha pogut posar per endavant al marcador, però s’ha trobat amb Jordi Cereza. El porter mercantilista ha aturat un xut d’Alya des de l’interior de l’àrea i s’ha erigit en heroi pocs instants més tard amb una nova parada salvadora a Mario Jaspe. En el rebot, Izan Rosena ha enviat la pilota al pal. Malgrat que les arribades i la intensitat no s’ha mogut el marcador als primers 45′.

La segona meitat ha començat de la mateixa manera que ho ha fet la primera, amb el Mercantil fregant el gol i, ara, aconseguint-lo. Malgrat que primer l’ha fregat Miguel, pocs minuts més tard l’ha trobat i de la manera menys esperada. Un rebuig del porter Jordi Cereza s’ha convertit en el millor contraatac després d’una gran jugada de Frank que Pau Fernández, exjugador del Centre d’Esports, ha enviat al fons de la xarxa. Després d’alguns minuts d’incertesa en el conjunt d’Oriol Alcázar, els canvis han reactivat l’atac arlequinat sobretot a través de les arribades per banda. En una d’elles, Mario Jaspe ha fregat l’empat després d’una gran centrada d’Izan Rosena.

Als darrers minuts el Sabadell ha fet una passa endavant i el Mercantil s’ha tancat al darrere defensant el seu avantatge amb ungles i dents. Les constants centrades des de dreta i esquerra dels arlequinats han estat constantment rebutjades per la defensa blaugrana. I així ha estat fins al xiulet final. Els tres punts del derbi han anat fins al barri de Gràcia i els mercantilistes sumen quatre punts de sis. La setmana vinent rebran al Barça al Joan Murtró. El Sabadell, per la seva banda, continua sense estrenar el seu caseller de punts i visitaran al Girona la propera jornada.