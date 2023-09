Les reaccions i fotos del derbi a Divisió d’Honor Juvenil

El CE Mercantil va vèncer per la mínima al CE Sabadell en l’històric derbi de Divisió d’Honor Juvenil disputat ahir a Olímpia. Els blaugrana van assaltar la casa dels arlequinats amb un gol a l’inici del segon temps de Pau Fernández i van saber defensar amb encert l’avantatge durant la resta de l’enfrontament.

Reaccions

El tècnic mercantilista, Carlos López, es va mostrar molt satisfet amb l’actuació del seu equip. “Ens vam posar un objectiu ambiciós que era sumar quatre punts a les dues primeres jornades i l’hem complert. Encara queda molt, però l’inici és molt bo. Tenim capacitat i ilusió per ser el primer juvenil del Mercantil que es manté a Divisió d’Honor”. L’entrenador i director esportiu blaugrana també es va desfer en elogis parlant del golejador de la tarda, un exarlequinat com Pau Fernández. “A vegades ens hem de fixar en quins jugadors poden tenir més motivació per jugar un partit concret. Aquest era el cas del Pau que s’ha adaptat a la perfecció al nostre joc. Si m’haguessin fet escollir qui havia de fer el gol del triomf l’hauria dit a ell. Estic molt content per la seva feina i recompensa”. El Mercantil rebrà al Barça la propera jornada.

A l’altre costat de la moneda, Oriol Alcázar va fer balanç de l’inici i el partit del seu equip. El Centre d’Esports encara no ha estrenat el caseller de punts. “Està clar que no és el que esperàvem, però només acabem de començar la temporada. Ens està faltant definir les situacions clares que generem”. Dues derrotes per la mínima i davant dos nouvinguts que han deixat la iniciativa als arlequinats. “Ja sabíen l’estil de joc tant del Mercantil com del Racing Zaragoza, no és excusa. Ara tindrem un partit que ens permetrà veure’ns en un context diferent”, explicava. El Sabadell visitarà al Girona la setmana vinent.

/Victor Castillo