El Taulí es fa gran i estrena dues sales d’operacions al Frontal Gran Via

L’ampliació del Taulí va materialitzant-se. L’hospital ha estrenat aquesta setmana les dues primeres sales d’operacions del bloc quirúrgic central de l’Hospital Parc Taulí. L’espai, situat a l’edifici Frontal Gran Via, té un miler de metres quadrats i encara està en procés d’adequació. L’hospital ha fet saber que pròximament s’obriran sis sales d’operacions quirúrgics més que, en total, dotaran el complex hospitalari de 16 sales d’operacions.

Més espais

No és l’única estrena de la setmana al Parc Taulí. L’hospital també s’ha fet ressò que ja disposa del nou espai de la Unitat d’Endoscòpies. L’àrea, de 470 metres quadrats, està formada per un total de cinc sales i una zona de recuperació per als pacients; i es preveu que a partir de desembre la unitat compti amb vuit sales i 14 places de recuperació.

En aquest afany de créixer i millorar l’entorn assistencial i laboral, el centre hospitalari va estrenar a finals de juny una nova àrea de salut mental per a adults integrada a les urgències del complex hospitalari, que disposa de 120 metres quadrats i pot donar serveis fins a deu pacients de forma simultània.