Dinar multitudinari dels Ballesteros per celebrar la Diada

La Font de Can Rull ha tornat a ser l’escenari escollit per l’agrupació andalusa San Sebastián de los Ballesteros per celebrar la Diada de Catalunya. Mig miler de persones no fallaran a la cita, i degustaran mongetes amb botifarra, a partir de les 14 hores, en la ja tradicional jornada festiva de l’agrupació andalusa. “Les mongetes amb botifarra no poden faltar a taula, en un dia tan assenyalat com aquest”, ha assegurat Joaquin Lesmes, president de l’entitat.

Abans, i per anar fent gana, actuació dels quadres de ball de l’entitat, a més de zumba i ball en línia. A la tarda, tablao fins a quarts de set, hora d’acomiadar la jornada festiva, per celebrar la Diada de Catalunya. “És un orgull i una satisfacció celebrar aquesta festa, amb harmonia, amb els amics, aquí, a la Font de Can Rull, amb tanta gent”, ha afegit Lesmes.