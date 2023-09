Toni Sorolla, ‘in memoriam’

[Pere Alavedra]

El primer cap de setmana després de l’inici de curs, tenim el costum de passar-lo a un hotel a primera línia de mar, tot deixant que ens cuidin.

Dissabte passat, després d’esmorzar, assegut a la terrassa de l’habitació de l’hotel, tot contemplant la blavor d’un mar tranquil, com el que hem tingut aquest passat cap de setmana a casa nostra. En obrir el mòbil per mirar què havia passat al món, em vaig trobar tres notícies que em varen torbar: el terratrèmol del Marroc, la mort de la Roser Herreros, de trenta-set anys, de la colla castellera dels Capgrossos de Mataró, i el traspàs d’en Toni Sorolla, tres notícies que m’han deixat trasbalsat tot el cap de setmana.

Com deia el meu avi: “La mort és la nostra germana bessona, que un dia ens obre la porta a l’eternitat”.

Aquí, per proximitat, voldria recordar el Toni, qui vaig conèixer a finals de la meva etapa de regidor de l’Ajuntament de Sabadell i vaig tractar durant el seu mandat com a tinent d’alcalde. Compartíem dos temes: la necessitat de preservar les plusvàlues, no transferint-les als privats, i la voluntat de resoldre l’atzucac que ens deixà el Pla General del 78 en l’àmbit del riu Ripoll.

Després vàrem col·laborar en diverses ocasions a les seves diverses etapes al servei de l’Ajuntament de Barcelona, quan jo era professor a l’ETSEIB.

A tots els llocs va deixar la seva petjada, la capacitat de diàleg i, sobretot, la seva bonhomia.

Estava escrivint aquesta necrològica quan em va entrar un whatsapp del meu fill Marc, conseller de la constructora Clásica Urbana, que em deia: “Ha mort l’Antoni Sorolla. Un supercrac. D’esquerres a vessar, amb una visió extraordinària de l’habitatge social”.

Com deia al meu article del passat dia 1, el món de la política deixa amplis espais tant per a la divergència, com per a la convergència entre persones de diferents ideologies, i en Toni en va ser un bon exemple.

Vàrem parlar per darrera vegada poc abans de Setmana Santa a la Bodegueta de Provença a Barcelona.

Durant el cap de setmana l’he tingut especialment present a la pregària i la missa.

Descansi en pau!!!