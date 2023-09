VÍDEO | Com serà el simulacre d’emergència a Sabadell?

Aquest dijous, tots els telèfons mòbils intel·ligents amb cobertura a la demarcació de Barcelona, inclosos els de Sabadell, rebran un missatge de prova del sistema d’alertes de Protecció Civil de la Generalitat. L’assaig tindrà lloc entre les 10 del matí i les 13 h a les comarques del Barcelonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme i Baix Llobregat, i serà el de major abast de població que s’ha fet fins ara a Catalunya.

Gairebé cinc milions de persones rebran el missatge. L’objectiu de l’enviament massiu de missatges és testejar el sistema d’alertes i familiaritzar la població. El text serà el següent: “PROVA D’ALERTA DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ÉS UN SIMULACRE. No truquis al 112. En una emergència real rebries instruccions per protegir-te”. A la nostra ciutat, l’avís arribarà a les 12 del migdia.

RECORDA❗ 📲🚨 Dijous entre les 10h i les 13h és farà la prova del sistema d’alertes de #ProteccioCivil a la demarcació de Barcelona Saps què són les alertes de Protecció Civil❓ T’ho expliquem en aquest vídeo en llenguatge de signes @FESOCAinfo 👇 pic.twitter.com/U2aI45BDYu — Protecció civil (@emergenciescat) September 12, 2023

📲🚨 Alertes de #ProteccioCivil #14S Quin contingut tenen els missatges❓

Els missatges s’identifiquen clarament encapçalats pel text “Alerta de Protecció Civil” i no desapareixen fins premer el botó “acceptar” 📹 Consells per a persones amb dificultats auditives i de visió pic.twitter.com/QvYoRYvd1B — Protecció civil (@emergenciescat) September 12, 2023

Els missatges s’identifiquen clarament perquè van encapçalats pel text “Alerta de Protecció Civil”, o bé pel text “Alerta presidencial”, en funció de la configuració del mòbil, i es mantenen en pantalla fins que es prem el botó “acceptar”.

El so és fort i estrident, diferent de la resta de sons dels dispositius, i la notificació també va acompanyada de vibració. En el moment de la prova tots els telèfons mòbils sonaran i vibraran de forma simultània, encara que estiguin en silenci.

Les persones que, per raons de feina o bé per tenir una sensibilitat alta a certs sons, no vulguin rebre’l, hauran de posar el telèfon en mode avió o apagar-lo.

Les proves es duran a terme en diferents hores:

A les 10 del matí als municipis de les comarques del Vallès Oriental, Maresme, Sant Adrià del Besòs, Badalona i Santa Coloma de Gramenet

A les 11 h seran els telèfons mòbils de Barcelona

A les 12 h als municipis dels Vallès Occidental

A les 13 h als del Baix Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat

Tots els telèfons mòbils intel·ligents que estiguin a la zona, i també tots els d’aquelles persones que hi estiguin de pas per carretera o ferrocarril, rebran l’alerta al mòbil