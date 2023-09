ENQUESTA | Com has viscut el simulacre d’emergència?

Els mòbils de Sabadell han començat a sonar, alhora, a les 12 del migdia. El motiu? Protecció Civil ha realitzat aquest dijous la prova del sistema d’alerta a les comarques de Barcelona amb l’objectiu de testejar el sistema d’alertes al territori i familiaritzar la població.

