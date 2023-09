Eren les 12 en punt del migdia quan els mòbils de la ciutat han començat a sonar de forma estrident. Els avisos de les institucions i mitjans de comunicació els últims dies han fet efecte, tot i que segur que en algun racó de Sabadell hi havia algun despistat que no sabia què passava. A la cafeteria Cafès Pont, al Centre, els clients esperaven desperts el moment, atents, sabedors de com havien de procedir.

“Feia dies que ho havia escoltat. Ens van enviar un vídeo del conseller Joan Ignasi Elena advertint de la situació”. El Jaume Valls, els dos Antonios i el Joan Alamego feia una estona que estaven reunits petant la xerrada en una de les taules del local amb els dispositius llestos. Quan el rellotge ha marcat l’hora, les alarmes s’han barrejat amb el rebombori dels presents, sorpresos pel volum de l’avís. “Has de tocar el botó ‘D’acord'”, avisava un d’ells al més triganer.

L’escena s’ha repetit en tots els punts de la ciutat. Bars, escoles i altres centres han aturat uns segons l’activitat per silenciar l’alarma. “Trobo bé que ho facin. Serveix per posar-nos en alerta i així ens familiaritzem amb l’eina en cas que qualsevol dia passi alguna cosa greu. Però esperem que no calgui!”, demanava l’Antonio Forrellat amb un somriure.

En total, un 85% dels ciutadans han rebut l’alerta de Protecció Civil en els quatre simulacres fets a l’àrea de Barcelona aquest dijous. El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha valorat el simulacre com un “èxit” i ha assegurat que el sistema ha funcionat com s’esperava. Elena ha afirmat que la prova ha servit de “termòmetre” per saber la població coneix el sistema: “L’òptim és arribar al 100% i això ens ajuda a anar en aquesta direcció”.

A quanta gent ha afectat?

Més enllà dels sabadellencs, la prova ha afectat durant el dia a tots els ciutadans que es trobaven a les comarques de Barcelona. Això sí, en franges diferents. En total, al voltant de cinc milions de persones havien de rebre aquest dijous als seus telèfons mòbils el missatge de Protecció Civil en el marc de la prova del sistema d’alerta.

Es tracta del primer simulacre que es fa a l’àrea de Barcelona, el que té un major abast després de tots els que s’han fet a la resta del territori. Per fer un millor seguiment i valoració, l’enviament s’ha fet per sectors geogràfics en diferents hores al llarg del matí. A les deu ja s’havia enviat el missatge al Vallès Oriental, Maresme, Sant Adrià, Badalona i Santa Coloma de Gramenet, a les onze a Barcelona ciutat, a les dotze al Vallès Occidental i a la una del migdia al Baix Llobregat i a l’Hospitalet.

Per què es fa?

L’executiu català considera aquesta eina una millora “substancial” en la comunicació entre el Govern i la població, perquè permet una difusió “massiva” d’informació en un espai molt curt de temps. El Govern es planteja utilitzar aquest mètode només en casos d’emergència greu on Protecció civil determini que cal donar instruccions a la població com, per exemple, el confinament davant d’un accident químic o unes inundacions.

Amb la prova d’aquest dijous l’executiu completa la implantació de l’eina a telèfons mòbils intel·ligents de tot Catalunya. Fins ara, s’havien dut a terme quatre proves: la primera, el 28 de febrer a Lleida, l’Alt Pirineu i l’Aran; la segona, el 12 d’abril a les vegueries de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Penedès; la tercera, el 27 d’abril a les vegueries de la Catalunya Central i Girona, i la quarta, el passat 13 de juny per repetir la prova a les vegueries de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Penedès.

Per avaluar el sistema el Govern ha habilitat, com en les quatre proves anteriors, una enquesta perquè la ciutadania indiqui si ha rebut o no el missatge, en quin idioma, i de quina companyia és entre altres preguntes. L’enquesta, que és anònima i no recull dades personals, s’ha activat aquest matí.