Montcada tindrà un gran centre d’acollida d’animals de companyia

Les obres del nou Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) començaran pel novembre, després que la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge de l’Ajuntament hagi aprovat definitivament el projecte dimarts. La iniciativa va ser aprovada inicialment per unanimitat el març passat i no ha rebut al·legacions en la fase d’exposició pública. Aquesta setmana ha rebut el suport definitiu de tots els grups municipals, excepte Vox.

El complex estarà ubicat a Montcada i Reixac (Vallès Occidental) i tindrà capacitat per a 350 gossos i 150 gats. Substituirà les instal·lacions actuals a la carretera de l’Arrabassada, que data del 1972 i presenta, segons el consistori, “limitacions i mancances estructurals”.

A Torre Doña Juana

El nou CAACB s’ubicarà a la localitat vallesana fruit d’un conveni urbanístic signat el 5 de novembre del 2014 entre els dos ajuntaments. En concret està projectat a la finca coneguda com a Torre Doña Juana, al costat del cementiri de Collserola, dins dels límits del Parc Natural de Collserola.

Es construirà dins d’un espai tancat d’uns 25.750 metres quadrats on hi haurà edificis, espais lliures enjardinats i espais d’esbarjo per als animals. El projecte busca la màxima integració en l’entorn. La superfície construïda, d’uns 6.000 metres quadrats, inclou l’edifici de serveis centrals i gateres (de planta baixa i dos nivells de soterrani) i les edificacions dels boxes.

Un cop aprovat el projecte, està previst que BIMSA pugui adjudicar les obres el mes vinent i planificar el seu inici, amb la firma del replanteig i els treballs previs, al novembre. L’obra té un pressupost de prop de 19 milions d’euros i una durada prevista de dos anys.