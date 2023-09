Mor José Carracedo, porter del CE Sabadell en la dècada dels seixanta

A l’edat de 91 anys ha mort l’exporter del Centre d’Esports Sabadell, José Carracedo Sanguas. Nascut a Santiago de Compostel·la, va arribar al club arlequinat en la temporada 59/60, procedent del Cadiz. Anteriorment, havia militat en el Villagarcia d’Arousa, Racing Ferrol, Arenas de Zaragoza, i en el futbol professional, Racing de Santander i Real Oviedo, sense gaudir de gaire protagonisme. La seva mort arriba només unes setmanes després del traspàs d’un altre exporter arlequinat com el serbi Nebojsa Djordjevic.

De fet, en el Sabadell és on va disputar més partits en la seva trajectòria, un total de 37 partits repartits en tres temporades (59/60, 60/61 i 61/62), totes a Segona Divisió. Era una època complicada pel club, que no aconseguia l’objectiu de tornar a Primera Divisió i la inestabilitat a la banqueta era constant, amb diferents entrenadors com Casariego, Vicenç Gràcia o Ernesto Pons. Coma a anècdota, en la temporada 61/62, l’equip arlequinat va rebre una de les golejades més dures de la seva història, un 8-2 al camp de l’Sporting de Gijón.

Jugadors que van compartir vestidor amb Carracedo, trobem els porters Ginesta o Larraz, Totorica, Lluís Aloy, un jove Ginés Castaños, Rovira, Navarro, Datizira, Irazoqui, Csòka, Parés entre altres. La cerimònia de comiat tindrà lloc el dilluns 25 a les 10 hores a l’Església de Sant Fèlix de la nostra ciutat, segons han informat els seus familiars. Descansi en pau.