Multes, positius per alcoholèmia i conductors sense punts: cap de setmana d’infraccions a Sabadell

La Policia Municipal de Sabadell i els Mossos d’Esquadra han intensificat aquest cap de setmana els seus controls als carrer i vies de la ciutat. El balanç entre la tarda de divendres i la matinada del diumenge, en menys de 72 hores, ha estat de vuit delictes contra la seguretat viària, amb les corresponents denúncies per conduir sota la influència de begudes alcohòliques. Un dels casos, a la ronda de Collsalarca, va acabar en accident per la col·lisió de dos vehicles. En la resta d’incidents no hi ha hagut ferits, segons fonts policials.

Un altre dels successos va tenir lloc la matinada de dissabte, a la 1 de la nit, al carrer de Rocafort del barri de Gràcia. Una unitat dels Mossos d’Esquadra i una altra de la Policia Municipal van fer la prova d’alcoholèmia al conductor d’un turisme, de 41 anys. El resultat va ser de 0,79 mg/l (la taxa màxima genèrica permesa és de 0,25 mg/l).

En aturar el conductor, a més, van comprovar que no havia fet el curs de rehabilitació viària. Per això, van obrir les corresponents diligències judicials per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota la influència de begudes alcohòliques i van denunciar el conductor per circular al volant sense haver fet el curs de rehabilitació necessària, immobilitzant així el vehicle.