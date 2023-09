Un estiu de rècord: més nits tropicals que mai a Sabadell

Un estiu de rècord a casa nostra. El passat dissabte vam donar la benvinguda a la tardor, deixant enrere un estiu que ha deixat temperatures insòlites. Els termòmetres es van enfilar com mai s’havia vist, especialment durant les nits, tant a Sabadell com a la resta del país.

El fenomen dels termòmetres no caient dels 20 ºC ni durant la nit, tradicionalment més típic de les zones costaneres, també s’ha viscut a la nostra ciutat com no s’havia registrat abans a l’estació meteorològica automàtica del Meteocat (XEMA) de Sabadell-Parc Agrari. En total, entre el 21 de juny i el 21 de setembre, es van registrar 29 nits tropicals (+20 ºC), rècord absolut des que es tenen dades.

La xifra suposa pràcticament el doble que l’any passat (15), tot i que en cap dels casos es van superar els 25 ºC, considerat com a nit tòrrida. L’evolució dels últims anys marca una tendència a l’alça evident. Abans del 2009 no es va registrar cap nit superant aquestes xifres. A partir d’aleshores, en tots els estius s’han registrat matinades per damunt dels 20 ºC. Per darrere del 2023 irromp el 2015, amb 21 nits superant el llindar establert.

Rècord també a Catalunya

En el balanç global, Catalunya ha tancat l’estiu amb el doble de nits tòrrides que les registrades el 2022 a la xarxa d’estacions automàtiques del Meteocat. Si l’any passat es van recollir 98 nits on la temperatura no va baixar dels 25 ºC arreu del país, entre el 21 de juny i el 21 de setembre d’enguany se n’han registrat 206. El 2022 ja va marcar la xifra més alta des de, com a mínim, 1998, així que aquest estiu s’ha polvoritzat el rècord. Durant el mateix període, també s’han observat un nombre mai vist de nits tropicals, prop de 5.000 en les gairebé 200 estacions del Meteocat.

El fenomen s’ha viscut a l’interior del país com mai s’havia registrat abans a la xarxa d’estacions meteorològiques automàtiques del Meteocat (XEMA). A més de Sabadell, grans capitals comarcals com Granollers (55 dels 92 dies d’estiu han estat nits tropicals), Terrassa (41), Vilafranca del Penedès (31), Lleida (25) o Girona (14) han experimentat rècords.

A d’altres localitats, fins ara només havia constat un màxim d’una nit tropical cada estiu, una marca que s’ha esmicolat aquest any, com ha succeït a diversos municipis de la Catalunya Central i Prepirineu –és el cas de Vic (7), Olot (4), Molló (3), Montesquiu (3), la Seu d’Urgell (2) o Solsona (2).