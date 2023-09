El Mercantil rep a l’Espanyol al Joan Murtró

El CE Mercantil ha començat la temporada de dolç. Els blaugrana han hagut d’afrontar un calendari molt dur en les jornades inicials, però l’està superant amb nota i suma un 7 de 12 després d’haver guanyat a Sabadell i Mallorca a domicili (0-1 els dos) i empatat davant la Damm al Joan Murtró (1-1). Fins al moment, l’única ensopegada es va produir en la visita del Barça (0-2). El darrer capítol del ‘tourmalet’ inicial serà aquest diumenge a les 16:15, a l’Arrahona – Merinals davant l’RCD Espanyol.

“Estem signant un inici per sobre del que esperàvem i estem creixent molt. Crec que la manera de competir ha estat molt bona en tots els partits i sumant sempre es reforça la idea”, explica el tècnic, Carlos López. Amb un gran caràcter competitiu i sacrifici col·lectiu, els mercantilistes han demostrat que seran un equip difícil de batre. “Nosaltres sabem que quant a qualitat la majoria de rivals estan per sobre i, per això, no ens podem relaxar. Hem de lluitar cada pilota perquè, al final, és la millor arma que tenim. Un bon inici, sí, però no podem baixar la intensitat”, reflexiona.

Identitat i caràcter

Amb una plantilla força renovada, els nous han entès molt de pressa els valors i idees del club i el cos tècnic. “En aquest sentit crec que hem tingut sort. Vam tenir una pretemporada complicada, però l’equip i els jugadors van continuar creient. Quan tens un grup que et compra i es creu una idea i l’executa exactament com demanes, com a entrenador, és una satisfacció increïble. Som un equip reconeixible i que s’identifica amb la cultura i la identitat del club i això és molt important”, assevera amb sinceritat Carlos López.

La darrera parada del ‘tourmalet’ inicial serà l’Espanyol. L’equip entrenat pel mític Javi Chica encara no coneix la derrota (2 victòries i 2 empats), però ve d’un sorprenent empat a 0 davant el Racing Zaragoza a la Dani Jarque. “Els coneixem de l’any passat a Lliga Nacional i crec que, dels grans, és el més sòlid defensivament. Penso que la clau estarà a ser agressius i valents en la pressió per posar-nos per davant al marcador, perquè si s’avancen són un equip molt difícil de remuntar”, afirma.

Nova etapa al CE Sabadell

D’altra banda, el juvenil del CE Sabadell inicia el nou projecte. En l’estrena d’Albert Milà com a entrenador a ple dret de l’equip, els arlequinats buscaran el primer triomf de la temporada. Fins ara, el Centre d’Esports ha sumat un únic punt en la seva visita a Girona fa quinze dies i es troba a la zona de descens després de les derrotes davant Racing Zaragoza, Mercantil i, més recentment, Badalona. Aquest cap de setmana visiten al Huesca (dissabte, 16h) amb el clar objectiu d’endur-se els tres punts i començar a treure el cap de la part baixa. Un inici convuls i complicat que vol retrobar l’estabilitat.

Albert Milà ja va ser a la banqueta del juvenil 'A' la setmana passada. /Lluís Franco