Lleuger creixement del nombre de llocs de treball a les indústries de la ciutat

A Sabadell, durant el primer trimestre d’enguany, hi havia 7.245 persones, entre assalariats i autònoms, que es dedicaven a la indústria. A 30 de juny, la variació trimestral ha experimentat un augment de 200 nous llocs de treball a la indústria repartits per totes les branques: metal·lúrgia (+70), alimentació, tèxtil, paper i arts gràfiques (+65), altres indústries (+45) i química i cautxú (+20), segons les darreres dades del flaix dades del CIESC.

Del mateix informe també es pot extreure que els increments trimestrals per llocs de treball per grans sectors, provenen del sector industrial mentre que els anuals els aporta el sector dels serveis (+1465, dels quals +1.320 són del grup altres serveis) i la construcció (+225 llocs de treball). En canvi, si ens remuntem al mateix període del passat 2022, l’evolució industrial en el sector industrial té una pèrdua de 90 llocs de treball, amb especial incidència a la branca de l’alimentació, tèxtil, paper i arts gràfiques (-80), i a la metal·lúrgia (-50). En aquesta línia, en el sector industrial els llocs de treball es concentren en la metal·lúrgia (42,58% del total del sector), i en l’alimentació, tèxtil i arts gràfiques (37,96%), seguits per la química i cautxú (10,01%) i d’altres indústries (9,45%).

En el conjunt dels llocs de treball de Sabadell, el 83,21% del total pertanyen al sector serveis, el 9,76% al sector industrial, el 6,94% a la construcció i el 0,08% a l’agricultura.

D’altra banda, i segons les darreres dades publicades pel Ciesc, els llocs de treball han continuat evolucionant a l’alça al Vallès, registrant un augment trimestral de +11.775 nous llocs, i l’increment interanual ha estat de +24.135. Els afiliats al règim general tenen un increment interanual de +24.335, mentre que els autònoms s’han reduït (-200).

L’augment trimestral es distribueix sectorialment en +10.200 de nous llocs al sector serveis (on el comerç té un important augment de +14.415 nous llocs, mentre que d’altres serveis en perden -2.840 i l’hostaleria – 1.465); a la indústria la variació trimestral és de +1.425 llocs de treball (generats per la metal·lúrgia (+595), l’alimentació, tèxtil i arts gràfiques (+ 380), d’altres indústries (+330) i la química i cautxú (+120)). La construcció té un augment trimestral de +130 llocs i l’agricultura de +20.

La indústria és el 22,18% del total de llocs de treball, i destaca la metal·lúrgia que té un pes del 45,38% sobre el total industrial, seguida de la química i cautxú (26,30%) i l’alimentació, tèxtil i arts gràfiques 23,97%.