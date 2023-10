Aprovada la pujada salarial a funcionaris i treballadors públics

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la pujada salarial del 0,5% per compensar l’augment de l’IPC als funcionaris i treballadors públics de totes les administracions. Segons ha dit en roda de premsa la ministra d’Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, la mesura suma un cost d’uns 740 milions d’euros i tindrà caràcter retroactiu des del gener.

L’increment surt d’un acord signat amb els sindicats que establia pujades fixes i variables lligades a certs llindars de la inflació. Així, després que l’INE publiqués les dades del setembre, s’ha activat la primera pujada. En concret, el salari dels treballadors públics pujarà un 0,5% perquè la suma de l’IPC harmonitzat de 2022 i els nou primers mesos del 2023 ha superat el 6%.

Millores salarials en altres sectors

Per a Montero, aquesta mesura servirà per millorar també l’atenció dels serveis públics al conjunt de la ciutadania. “Hem aconseguit, durant la legislatura, superar les retallades que amb els governs de la dreta s’han fet al nostre país”, ha indicat la ministra. “Davant la política de reposició zero hem donat mostres de com hem apostat per incrementar les places de la plantilla d’empleats públics”, ha agregat.

El Consell de Ministres també ha donat llum verda aquest dimarts a una altra pujada salarial específica que afecta a jutges, fiscals, lletrats i secretaris de justícia, sectors que reclamen des de fa mesos millores laborals. Segons Montero, hi haurà augments del voltant de 450 euros mensuals en funció de l’òrgan i el destí dels diferents treballadors. “Aquesta pujada s’aplica de manera progressiva amb diverses fites a finals d’aquest any i mitjans del vinent per completar tot l’acord retributiu a partir del juliol de 2024”, ha resumit.