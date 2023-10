La popular ‘influencer’ Mara Jiménez, entre les millors del món

Mara Jiménez és una sabadellenca que ho està ‘petant’ a Instagram com a Croquetamente, un perfil que denuncia la grassofòbia entre l’humor i la reflexió profunda. Compta amb pràcticament mig milió de seguidors i la seva repercussió és cada dia més gran. Autoestima, trastorns de la conducta alimentària, grassofòbia i salut mental són alguns dels temes que farceixen el seu compte de la popular xarxa social.

En les últimes hores, Jiménez ha tingut el reconeixement de la prestigiosa revista Forbes. La sabadellenca ha estat inclosa en la llista entre de millors creadors de continguts de l’any 2023, una distinció que ja havia rebut fa dos anys, quan “tot va començar”. La comunicadora ha celebrat la notícia a través de l’Instagram.

“Avui em permetré confiar que la gent adequada entén la importància d’aquesta tasca. No pas la meva, sinó la de totes les meves companyes de l’activisme contra la grassofòbia”, ha expressat. “Confiaré que no hi ha odi o ignorància capaços d’enderrocar un missatge contundent d’AMOR i RESPECTE”, afegeix.

Jiménez ha manifestat la “sensació d’estar al camí correcte” després de la valoració de la crítica, que novament l’ha distingit per la seva tasca a l’altra banda de la pantalla.