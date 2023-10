L’Ajuntament de Terrassa adverteix l’empresa Mediterrània de Càtering per un possible incompliment dels requisits i criteris establerts en el contracte dels menjadors escolars. El consistori ha rebut crítiques de les famílies pel menjar que reben els infants, motiu pel qual la setmana passada es van reunir amb l’empresa per advertir-la que “s’aplicaran els mecanismes legals de seguiment de l’acompliment del contracte”, segons fonts municipals. En un comunicat, el consistori assegura que ha enviat una carta a la companyia com a prèvia d’iniciar un procés sancionador en tenir “indicis” de l’incompliment d’allò establert al plec de clàusules.

Els menús s’han de basar en la Guia per a les famílies i escoles en alimentació saludable en l’etapa escolar i el document Criteris alimentaris per a la contractació de la gestió del menjador dels centres educatius de l’Agència de Salut Pública i del Programa de Revisió de Menús escolars (PReME).

Els criteris

L’Ajuntament va traslladar a la firma la setmana passada en una reunió que la confecció dels menús diaris ha de complir les recomanacions sobre l’aportació calòrica, altres característiques nutricionals exigibles i garanties higièniques i sanitàries dels aliments, fixant les quantitats, varietats i pes d’articles alimentaris necessaris per a la seva confecció. Això suposa que ha de contenir primer plat, segon plat, guarnició, postres pa i aigua, i amb unes racions adequades al que correspon per a la canalla.

El consistori també va traslladar l’obligació de complir amb les necessitats dels infants relatives a intoleràncies o al·lèrgies, així com les ràtios de monitoratge establertes en el mateix contracte i de garantir els drets en les condicions laborals del personal contractat al servei.

Per tot plegat, la Comissió de Menjadors del Consell Escolar Municipal del pròxim 9 d’octubre té previst acabar de concretar les propostes per verificar i assegurar el correcte compliment del que està establert en el Plec de Clàusules del contracte.