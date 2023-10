Alberich, sobre la pujada d’impostos: “Hi ha serveis que s’haurien de reconsiderar”

L’anunci del govern municipal de reformar les ordenances fiscals, que es traduirà en un augment de diversos impostos –IBI, IAE i taxa de residus– significa, segons el president de la Cambra de Comerç, Ramon Alberich, un “increment molt important”, assegura. Davant d’aquest escenari, i per tal de sanejar els comptes del consistori –7 milions d’euros de dèficit–, fruit de la inflació, Alberich alerta que “s’ha de millorar la productivitat i contenir la despesa amb els mateixos mitjans. Alhora, s’ha d’augmentar el nivell i la qualitat dels serveis que presten els ciutadans, i també les activitats econòmiques”.

Especialment preocupat s’ha mostrat el president de la Cambra de Comerç en relació amb la taxa de residus, on avisa que “en dos anys, i segons la directiva de la Unió Europea en aquesta matèria, el 100% del cost ha d’estar cobert per la recaptació d’aquesta taxa. Hem demanat una revisió dels criteris d’aplicació i que no suposi un increment sobre les activitats econòmiques. Correm el perill que en dos-tres anys tinguem increments que no ens imaginem”.

Preguntat sobre si aquesta pujada s’hauria pogut fer més sostinguda, any a any, Alberich ha explicat que ahir dimarts, durant una trobada amb l’alcaldessa Marta Farrés, se li va traslladar “el poc marge per sanejar els comptes”. En aquesta línia, el president de l’entitat assegura que “fa molts anys que tirem la pilota endavant, i és natural que tard o d’hora s’hagi de fer una regularització. Els números de l’Ajuntament han d’estar ben endreçats, i la voluntat hi és. Estarem expectants per veure el seu efecte en els pròxims anys”.

La inflació, derivada de la crisi de la Covid, l’augment dels costos energètics o la guerra a Ucraïna n’és un dels principals factors, però no l’únic, segons defensa Alberich: “L’Ajuntament s’ha de centrar en les activitats implícites per la seva naturalesa. Alguns serveis que s’havien desenvolupat en altres mandats s’haurien de reconsiderar. L’Ajuntament ha de fer d’Ajuntament, i segons quins serveis no són propis d’un govern municipal”. Preguntat sobre quins són els serveis, l’empresari sabadellenc apunta a la diana i assegura que “en l’àmbit de serveis a les persones i serveis socials, s’han desenvolupat molts programes, i aquests tenen un cost que probablement s’ha de cobrir amb els ingressos provinents d’impostos. Hem de mirar que aquestes activitats siguin sostenibles. No podem anar creant noves prestacions sense tenir assegurada la cobertura per tenir els ingressos“.