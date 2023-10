Pujada d’impostos i taxes: l’IBI, un 15% més car a Sabadell el 2024

Els impostos i les taxes municipals pujaran a Sabadell l’any 2024. El Govern municipal ha presentat una reforma de les ordenances fiscals, que suposarà augments en els impostos de Béns Immobles (IBI), d’Activitats Econòmiques (IAE) i de la taxa de residus, entre altres. L’Ajuntament assegura que ja no pot fer front a uns costos del dia a dia disparats (gas, llum, serveis municipals com els residus). La inflació ja ha deixat un “forat” de 7 milions d’euros en la despesa corrent per a enguany, tal com avançava el Diari.

L’IBI, el principal impost que recapta l’Ajuntament de Sabadell, s’apujarà un 15% per a tothom. D’aquesta manera, el rebut mitjà passarà de 390,18 euros a 448,70 euros. Uns 58,52 euros a l’any per cada llar, segons les dades facilitades pel Govern municipal.

La pujada té lloc després d’anys de certa estabilitat fiscal, en què l’Ajuntament ha optat per mantenir els impostos tenint en compte els efectes econòmics de la Covid i la guerra d’Ucraïna. Entre 2019 i 2023, l’IBI s’havia incrementat un 5,7%, per sota de la inflació acumulada en el mateix període (+12,9%).

El primer tinent d’alcaldessa, Pol Gibert, defensa que, malgrat la pujada, la pressió fiscal a Sabadell (rebut mitjà: 448,70 euros) continuarà per sota de la mitjana de la província de Barcelona (541,73 euros) i del Vallès (517,97 euros).

Què passarà amb la taxa de residus?

La taxa de residus creixerà en la mateixa línia: dels 72,36 euros (2023) als 83,22 euros per a l’any vinent (+15%) i, com a novetat principal, tots els ciutadans pagaran per disposar del servei. Les famílies amb menys recursos econòmics, que fins ara estaven exemptes, pagaran un import mínim de 15 euros a l’any.

L’Ajuntament treballa amb el Consell Comarcal per “homogeneïtzar” la taxa coincidint amb la reforma legal que obliga els municipis a imposar tot el cost de la recollida i gestió de les escombraries a veïns i comerços i destaca les diferències de preu a la taxa als municipis del Vallès. Actualment, a Sabadell, la taxa varia segons la renda familiar i els membres de la llar.

El creixement serà similar per a l’IAE, el tribut que paguen les empreses que facturen més d’un milió d’euros. El Govern municipal s’ha reunit amb la Cambra de Comerç de Sabadell per comunicar-li els canvis, i també ho debatrà amb els grups municipals en una comissió específica aquest dijous. Les noves ordenances s’aprovaran amb la majoria absoluta del Govern el pròxim 11 d’octubre en un ple municipal extraordinari.

“Hem evitat apujar impostos tot el que hem pogut”

El Govern municipal qualifica la pujada de taxes i impostos com a “inevitable” davant la inflació que ha encarit els serveis públics essencials de la ciutat. A tall d’exemple, mantenir la llum dels carrers i dels equipaments costarà 8,9 milions d’euros el 2023, 2,1 milions d’euros més que l’any anterior. La factura del gas es triplicarà entre 2022 i 2023, fins a superar els 3 milions d’euros. La neteja i la recollida de residus significarà desemborsar 34,7 milions d’euros de les arques municipals (+6,3% respecte al 2022).

El primer tinent d’alcaldessa, Pol Gibert, assegura que, davant la pujada de les despeses del dia a dia, mantenir la pressió fiscal “baixa” a Sabadell era insostenible. “Hem estalviat la pujada d’impostos tot el que hem pogut, però la situació no es podia aguantar més“, assenyala en referència a les crisis del coronavirus i de la invasió russa d’Ucraïna. El també portaveu del Govern assenyala que s’han emprès mesures d’estalvi, com el canvi de l’enllumenat públic a LED per estalviar i s’ha negociat el preu de la llum i el gas amb les subministradores.

Gibert ha assegurat que, tot i la inflació, la ciutat no està passant per la situació de dèficit d’altres municipis, com Sant Cugat i Tarragona. “Sabadell no està així“. En aquest sentit, el Govern municipal assegura que “no hi haurà retallades” ni tampoc s’haurà de prescindir de les grans obres de l’Ajuntament per aquest mandat.