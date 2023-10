Els veïns de Sabadell “pagaran més del doble” per la taxa de residus. És l’avís que fa la Crida per Sabadell, que preveu una pujada en els impostos i les taxes municipals per a l’any 2024. Una nova llei estatal obliga els ajuntaments a imposar tot el cost de la recollida i gestió de les escombraries a veïns i comerços. “Actualment, el servei li costa 21 milions d’euros a la ciutat, dels quals només 9 milions es paguen a través de la taxa”, apunta la portaveu de la Crida, Anna Lara.

Segons els càlculs de la formació anticapitalista, una família mitjana que cobra dues vegades el Salari Mínim Interprofessional (30.240 euros bruts anuals, l’any 2023) passarà de pagar menys de 90 euros a 211 euros. Per a aquesta estimació, han tingut en compte que la llar viu en un habitatge amb un valor cadastral de 100.000 euros.

Tot i l’augment previsible, la Crida demana mantenir el model de la taxa de residus, molt criticat des de la seva posada en funcionament el 2018. Aquest grava les llars segons els membres de la família i el seu nivell de renda, i exclou milers de famílies amb ingressos per sota l’SMI.

Els alternatius creuen que el Govern municipal utilitzarà la nova norma com a “forat” per fer canvis i eliminar els ajuts a les persones vulnerables. “El Govern ha de treballar per mantenir l’equilibri redistributiu i no pot mirar a una altra banda”, exposa Lara. Considera que “aquells que més tenen, han de pagar més“, també pels residus, i que la taxa “no pot ser igual per a tothom”.

A canvi, la Crida proposa establir “mecanismes de compensació” i aplicar la rebaixa del 90% en la taxa per a tots aquells que reciclen i que fan compostatge a casa. En aquesta línia, posa en dubte que l’Ajuntament faci prou per conscienciar la població sobre el reciclatge: “S’ha de ser molt més proactiu i no delegar-ho a accions de dos mesos com unes carpes”, critica.

Ho donen per fet: “Hi haurà una pujada d’impostos”

Més enllà de la taxa de residus i després de conèixer l’estat dels comptes de l’Ajuntament en un article publicat al Diari, la Crida dona per fet que hi haurà una pujada d’impostos el 2024. Lara denuncia un cop més les formes del govern socialista: “Han convocat un ple extraordinari l’11 d’octubre i entenem que és per això… No tenim informació, i amb tan poc marge, no hi pot haver negociació ni fer cap canvi”.