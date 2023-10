Més de 4.000 dosis per immunitzar els nadons contra el VRS

Aquest passat dilluns va arrencar la primera campanya d’immunització que es fa a Catalunya contra el virus respiratori sincicial (VRS), principal causant de la bronquiolitis en infants. Els Centres d’Atenció Primària (CAP) i hospitals del Vallès Occidental han rebut ja les primeres 4.036 dosis per començar a immunitzar els nadons de la comarca.

El virus és altament contagiós i es dissemina amb les secrecions nasofaríngies de les persones infectades o mitjançant les gotes de saliva, constituint una de les principals causes d’hospitalització en infants menors de 5 anys, i ara Salut impulsa una campanya per immunitzar els bebès fins a 6 mesos.

La campanya es realitza als centres d’atenció primària per als nadons nascuts entre abril i setembre de 2023 (les famílies rebran un SMS informatiu per demanar cita al CAP) i en el mateix centre hospitalari (abans de l’alta) per als que neixin entre octubre de 2023 i març de 2024. L’administració de les dosis que ja han arribar serà progressiva, segons vagin naixent els infants i segons les famílies vagin demanant cita als seus CAP de referència.

L’any passat, a Catalunya, el VRS va causar 7.523 bronquiolitis en menors d’un any, amb 1.058 hospitalitzacions. En total, en un primer lliurament, la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord ha rebut ara 7.457 dosis: 1.152 per als CAP i hospitals del Vallès Oriental, 4.036 per al Vallès Occidental i 2.269 per al Barcelonès Nord i Maresme.