El PSC vol reduir l’espera per les visites al CAP en 48 hores

El PSC vol incrementar fins a un 25% la despesa sanitària a l’atenció primària. Els socialistes consideren que cal reduir el temps d’espera per les visites al CAP en un màxim de 48 hores des del moment de demanar cita. Ho han expressat en una convocatòria de premsa a davant del Taulí, amb la intenció de posar el focus de la campanya del 12 de maig en el sistema sanitari públic.

“Cal una reforma important, tant estructural com de pressupost, incrementant l’aportació del PIB a la Salut”, ha afirmat el tinent d’alcaldessa i diputat al Parlament de Catalunya, Pol Gibert. Ha estat acompanyat per la sanitària i secretària comarcal de la secció de serveis públics de la UGT Sílvia Castaño, que ha demanat equiparar les condicions entre treballadors de centres públics, concertats i privats per “evitar fugues” dins del sistema, a més de disminuir les ràtios de pacients per professional.

El metge del Tauli Alex Mayer, que és en un lloc simbòlic a la llista del PSC a Barcelona, ha denunciat “l’infrafinançament” del sistema de salut i que no s’hagin revertit “mai més” les retallades de 2010. “Cal un Govern que aposti per la salut. Estem en un moment delicat”, ha reblat.

Per tancar la convocatòria, Gibert ha insistit que “no pot ser” que demanar cita al CAP comporti “8 o 9 dies” d’espera. A més, ha aprofitat per denunciar la recentralització de serveis com la pediatria.