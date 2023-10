El sabadellenc Cristian Tello obre un nou concessionari a Terrassa

El futbolista sabadellenc, Cristian Tello, ara a les files de l’Al-Fateh de la primera divisió de l’Aràbia Saudita, inaugurarà aquest dissabte un concessionari de cotxes d’alta gamma a Terrassa.

L’afició pels vehicles de grans prestacions és llargament coneguda per a l’exjugador del FC Barcelona, entre altres equips, i ara ha decidit obrir-se camp en el món empresarial, posant en marxa un concessionari de compravenda on hi haurà autèntiques joies de l’automoció, com per exemple, un Lamborghini Aventador SVJ Roadster, edició limitada, que té un cost superior als 800.000 euros.

Les instal·lacions estan ubicades a l’avinguda Vallès i compten amb més de 650 m². F1 Edition Cars disposarà d’un ampli espai per a l’exposició dels diversos vehicles, de marques reconegudes en l’àmbit mundial, com Ferrari, Aston Martin, Porsche o Mercedes-Benz, entre altres.