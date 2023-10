ENQUESTA | T’ha sorprès el pacte entre el PSC i Junts a Sabadell?

Junts ja forma part del govern municipal de Sabadell. L’alcaldessa, Marta Farrés, i Lluís Matas van segellar dimecres l’acord entre les dues formacions. L’entesa portarà el líder de Junts a ser sisè tinent d’alcaldessa i responsable de Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat. Mentre que la seva número 2, Katia Botta, és la nova regidora de Projecció de Ciutat i Turisme.

La notícia ha generat un gran enrenou entre votants i lectors a les xarxes socials. El pacte arriba en un context marcat per les negociacions en l’àmbit estatal entre el PSOE i els partits independentistes per a la investidura de Pedro Sánchez. Un escenari que no ha passat desapercebut entre alguns opinadors de l’actualitat política. Quina és la vostra opinió després de l’acord? Us esperàveu aquesta entrada en el govern local?