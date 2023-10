Junts ja forma part del govern municipal de Sabadell. L’alcaldessa, Marta Farrés, i Lluís Matas han segellat l’acord entre el PSC i la formació independentista aquest dimecres. Tal com avançava el Diari, el líder de Junts passarà a ser sisè tinent d’alcaldessa i responsable de Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat. La seva número 2, Katia Botta, és la nova regidora de Projecció de Ciutat i Turisme.

Junts entra a l’executiu, tot i la majoria absoluta del PSC. En la firma de l’acord, a l’edifici d’Urbanisme, l’alcaldessa ha assegurat que la incorporació de Matas i Botta respon a la seva voluntat de “sumar talent”: “La majoria absoluta no significa res. Com més consens, més majories i més pactes, millor”, ha afirmat Farrés, que insisteix que Sabadell “no és meu, és de tots”. “Gràcies per apostar pel diàleg i l’acord”, ha afegit Matas.

Tant un com l’altra han remarcat que el pacte s’ha de fet “en clau de ciutat”, sense tenir en compte les diferències entre PSC i Junts sobre la independència. “Tots tenim unes línies vermelles, però ens hem centrat en les línies verdes”, ha apuntat l’ara sisè tinent d’alcaldessa. Ambdós han destacat la seva bona relació professional i personal: “No és un matrimoni de conveniència”, ha afirmat el líder de Junts en referència a pactes similars que han tingut lloc a altres ciutats. “És un govern únic. No un govern del PSC i Junts“, ha deixat clar Farrés.

Matas ha justificat un pacte “coherent” després de “treballar des de la rerebotiga” en el mandat 2019-2023. “Fa quatre anys, la ciutat estava adormida i ara s’està llevant. Continuarem així i ens hi deixarem la pell”, s’ha compromès.

Quin paper tindrà Junts en el Govern?

El pacte PSC-Junts pren el lema de campanya de Matas en les eleccions municipals, El Sabadell del sí, una mostra del pes dels juntaires en el nou executiu: Matas es queda amb la planificació estratègica i l’Agenda 2030, que inclou projectes de la dècada com el sistema de rondes i la transformació de la Gran Via i el Ripoll, i també s’encarregarà de les polítiques de Transició Energètica, que inclou la gestió dels fons Next Generation de la Unió Europea.

Els juntaires lideraran la promoció econòmica de Sabadell, és a dir, la relació amb les entitats empresarials, la captació de noves empreses i inversions i la gestió de Fira Sabadell, que es troba en dèficit constant per la falta d’esdeveniments. També tindran incidència en les polítiques de formació del Vapor Llonch, en tant que Matas supervisarà les tasques del regidor Antonio Rodríguez Galián, del PSC. La construcció de la futura Oficina de Turisme i seu de la Capital de la Cultura Catalana 2024, a la Casa Duran, s’assigna a Botta.

Amb l’entrada de Junts al Govern, el cartipàs canvia amb efectes immediats: els tinents d’alcaldessa Pol Gibert, Eloi Cortés i Montse González perden part de les funcions que tenien assignades. No hi haurà modificacions en altres àrees cabdals del Govern, com la gestió dels serveis municipals i la Policia, en mans d’Adrián Hernández, l’elaboració del pressupost, que continua amb González al capdavant, o el gran gruix de l’espai públic, que depèn de Mar Molina.

Matas augmentarà lleugerament el sou que tenia com a portaveu municipal amb 4.407 euros bruts mensuals (en catorze pagues). Per la seva banda, Botta, que només cobrava per l’assistència als plens municipals, passarà a percebre 4.115 euros bruts al mes. En total, el cost del Govern, ara amb 16 regidors, passa de 811.917 a 931.249 euros a l’any (+14,7%). Vegeu quant cobren els membres del ple en aquest enllaç.

Darrere l’acord: què és el ‘Sabadell del sí’?

L’acord a què han arribat el PSC i Junts va més enllà de l’entrada de Matas i Botta al govern municipal. Ambdues parts han ratificat el document del Sabadell del sí que incorpora una sèrie de línies programàtiques del Govern.

1. Grans projectes

El principal objectiu polític del nou executiu té a veure amb els grans projectes de ciutat, que van des de noves infraestructures (la transformació de la Gran Via i la ronda Nord de Sabadell i Terrassa) fins a equipaments educatius (Campus de Ciències de la Vida i la Salut a l’Artèxtil) i plans per a la dinamització empresarial, com el Hub Aeronàutic de Catalunya a l’Aeroport.

2. Vincular empreses i formació

En aquesta línia, s’estableix que el Vapor Llonch ha de canviar d’estratègia i establir més col·laboració publicoprivada per vincular la demanda de les empreses amb l’oferta formativa. El model de Fira Sabadell, 100% públic, també ha estat molt discutit per Junts i podria patir canvis en el futur.

3. La marca Sabadell

L’acord estableix un canvi de mentalitat pel que fa la promoció de la ciutat a fora, amb una recerca activa de noves empreses i inversions i amb la creació de la nova Oficina de Turisme, pactada entre el PSC i Junts en el mandat anterior. Es comprometen a mantenir els espectacles del Nadal i a potenciar la Capital de la Cultura Catalana de Sabadell per al 2024 i el paper de Visit Sabadell.

4. L’ús del català

Junts ha incorporat la potenciació de l’ús del català en l’acord amb el PSC, tant a escala administrativa com a través de polítiques de promoció de la llengua. Un acord especialment significatiu després de la incorporació del català com a llengua d’ús al Congrés dels Diputats.

5. Seguretat i habitatge

El pacte inclou els segells propis del PSC: l’increment de la seguretat a tots els barris i l’ampliació del parc d’habitatge públic, així com el combat a les anomenades ocupacions conflictives. Una sèrie de línies que Junts subscriu i també contempla com a seves a partir d’ara.