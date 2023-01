Retard en l’inici de les obres per convertir la Casa Duran en l’Oficina de Turisme de Sabadell

L’adequació de la Casa Duran com a Oficina de Turisme i seu de la Capital de la Cultura Catalana 2024 suma un nou retard. La licitació de les obres ha quedat deserta, perquè cap empresa ha optat a fer-les, i ara l’Ajuntament estudia com licitar-les de nou. Es tracta d’un projecte pressupostat en 130.000 euros liderat des de l’Oficina Gran Via – Ripoll, dirigida per Junts per Sabadell.

Segons la primera previsió, les obres haurien d’haver començat la tardor del 2022 i acabar durant el primer trimestre d’enguany, després de sis mesos. Ara que la licitació ha quedat deserta, tal com ha quedat palès en la Junta de Govern Local d’aquest dilluns, com a mínim, les obres començaran amb uns tres mesos de retard.

Què s’hi vol fer?

El projecte preveu adequar la saboneria com a seu de l’Oficina de Turisme i seu de la capitalitat, i obrir el pati de llevant -carrer de Sant Joan-, enderrocant el mur existent. Així, s’ampliarà aquesta zona per donar més espai als vianants, més visibilitat de la Casa Duran i, alhora, es conservarà la figuera del pati.