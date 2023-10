Junts, a punt de tancar un acord amb el PSC per governar a Sabadell

Junts és a punt de tancar un acord amb el PSC per entrar en el govern municipal de Sabadell. Els dos regidors de la formació independentista, Lluís Matas i Katia Botta, poden passar a formar part de l’executiu després de rebre el vistiplau de l’executiva local i de comunicar-ho a l’assemblea del partit.

Matas tindria un pes important en el nou Govern, que passaria a tenir setze regidors. El líder de Junts seria sisè tinent d’alcaldessa i responsable de Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat. La seva número 2, Katia Botta, passaria a ser la nova regidora de Projecció de Ciutat i Turisme.

Junts es pot emportar àrees de Govern que van en la seva línia política. Pot assumir les competències de dos dels projectes estratègics més importants de la dècada, com la transformació de la Gran Via i la ronda Nord de Sabadell i Terrassa, i la relació amb el sector econòmic, la promoció empresarial i Fira Sabadell.

L’acord i el nou organigrama, que ja s’han definit, es concretaran en un document que se signarà properament.

L’acord, negociat amb discreció

L’acord és fruit d’una negociació llarga i discreta entre el PSC i Junts en els últims mesos. Els juntaires van ser socis del primer govern de Marta Farrés (2019-2023), amb una fórmula inèdita: els regidors no formaven a Govern, però controlaven les oficines de Gran Via-Ripoll i de Turisme des de fora. Aquesta situació anòmala es va deure al veto de la regidora de Podem, Marta Morell. L’entesa entre socialistes i juntaires es va visibilitzar en els acords dels pressupostos del mandat (2020-2023).

En les eleccions municipals del maig, el PSC va obtenir la majoria absoluta –14 dels 27 regidors– pel que Farrés no necessitava pactar amb ningú per continuar al capdavant del govern sabadellenc. Així i tot, els socialistes han mantingut la porta oberta a arribar a acords amb altres formacions polítiques, com ara Junts.

Un govern amb 16 regidors

El govern municipal passaria a tenir 16 regidors, dos més que en l’actualitat. Seria l’executiu més gran des de l’anomenat G-23 de Manuel Bustos (2003) que va integrar el PSC, que tenia majoria absoluta, CiU, ERC i ICV-EUiA. Precisament, des d’aleshores, ni els convergents ni després els juntaires han tocat poder a l’Ajuntament de Sabadell.

L’acord a Sabadell entre el PSC i Junts s’afegiria a la llista de pactes en diferents municipis del país. Entre els més destacables figuren Gavà, La Garriga, Blanes, Lloret de Mar, Calafell, Roses i Vallirana. L’àmplia majoria del nou Govern deixaria l’oposició sota mínims, amb 11 regidors, repartits entre ERC, la Crida, En Comú Podem, Vox i PP.