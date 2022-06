GRÀFICS | Fira Sabadell: 1,4 milions a fons perdut en cinc anys

Fira Sabadell no acaba d’aixecar el cap. Hi ha menys activitats, i menys visitants. El recinte va obrir 36 dies per a esdeveniments firals i va rebre 13.925 assistents l’any 2021. Un 13% menys que el 2020 i un 79% menys que abans de la pandèmia (2019), segons dades de la seva gestora, Promoció Econòmica de Sabadell SL.

La situació s’ha agreujat arran de la Covid: l’Ajuntament s’ha vist abocat a injectar més diner públic (354.000 euros, el 2021). La dependència de subvencions públiques de l’Ajuntament i la Generalitat ha augmentat fins a arribar al 70% dels ingressos de l’equipament. O el que és el mateix: per cada dos euros que aporten les administracions, se’n guanya un amb l’activitat. En els últims cinc anys, Sabadell ha aportat 1,37 milions d’euros a fons perdut per mantenir la Fira.

Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament opta per fer un gir de 180 graus i fer canvis de l’organització i la gestió de Fira Sabadell, avui 100% pública. El Govern municipal estudia com incloure els empresaris dins de l’organigrama de la Fira. La idea és que els agents privats tinguin una incidència en el dia a dia, i alhora participin a identificar i realitzar esdeveniments, congressos i fires potencials per a Sabadell.

Agents econòmics de la ciutat coincideixen en la situació delicada de la Fira. I és més, reclamen canvis. “Hem de buscar la fórmula per treure tot el potencial a l’equipament i a la ciutat”, assegura el president de Cambra Sabadell, Ramon Alberich. “En l’estratègia i la planificació de la Fira han de tenir veus els agents privats”, assegura Arnau Bonada, de la Xarxa Onion, que posa un altre exemple: “Oi que l’Ajuntament no pot captar inversions sol? Doncs això és el mateix, hi hem d’anar junts. Empresaris i institució”.

Quina solució es planteja?

El gran canvi implicarà gestionar-la d’una forma diferent. El PSC i Junts van acordar replicar el model de Fira de Barcelona, que funciona amb una organització mixta, amb presència d’institucions públiques –Generalitat, Ajuntament– i privades –Cambra–.

L’Ajuntament estudia si plantejar una cessió a canvi d’un cànon a l’Ajuntament –com es fa a la capital catalana i aquí es pretén fer amb el terreny del SurfCity– o bé treure-ho a concurs públic, entre altres opcions. “La figura jurídica encara no està tancada”, assegura la tinenta d’alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González.

El que sí que hi ha és un calendari estimatiu: l’objectiu és que abans d’acabar el mandat (maig del 2023) es deixi tancat el nou model de gestió firal i implementar-lo en el següent (2023-2027). “Requerirà temps perquè surti bé i no sigui un nyap”, asseguren fonts coneixedores del procés.

Què es pot fer a la Fira?

La fira japonesa Sakura Matsuri, celebrada entre el 29 d’abril i l’1 de maig, marca el camí d’aquesta col·laboració publicoprivada. Va aconseguir 7.500 assistents, la millor xifra d’un esdeveniment després de la Covid i molt per sobre de la tendència actual: entre el 2021 i el maig del 2022, hi ha hagut 2.700 usuaris per cada fira, segons les dades a què ha accedit el Diari. Amb tot, Fira Sabadell ja ha tingut quasi tants visitants aquest 2022 com l’any passat. “Hem demostrat que Sabadell pot fer fires d’èxit amb un model publicoprivat”, reivindica el regidor responsable de Projecció de Ciutat i Turisme, Lluís Matas. Ara mateix s’està estudiant si se’n fa una segona edició i, a la vista dels resultats, tot apunta que serà així.

Els agents implicats asseguren que la bona experiència amb el Sakura fa que Sabadell es projecti com a possible destí MICE [de l’anglès, turisme de reunions, incentius, congressos i exposicions] i alhora que el teixit empresarial del Vallès i de Sabadell vagi prenent posicions. “Tinc una experiència de 25 anys al darrere i puc dir que el que he vist a Sabadell no es veu a tot arreu”, reivindica la directora de la Fira Sakura, Sònia Graupera.

I després del Sakura, què? Els agents econòmics ja tenen unes primeres idees. Arnau Bonada (Xarxa Onion) proposa fer més fires de negoci per avançar en el “Sabadell business-friendly”: fires de start-ups i rodes de finançament, tecnològiques i recuperar les fires de franquícies a Catalunya.

Per la seva banda, Matas manté l’objectiu d’avançar cap a l’oferta d’esdeveniments esportius, però també demana escoltar els empresaris. Com González, que vol que la futura Fira “respongui a les necessitats del sector”.

TOP 5: Fires amb més assistència

– Exponadó

13.500 assistents

(desembre 2019)

– Dinousaurs Tour

10.000 assistents (octubre-novembre 2019)

– Sabadell Som Clicks

7.800 assistents

(abril-maig 2019)

– Sakura Matsuri

7.500 assistents

(maig 2022)

– Fira de Nuvis del

Vallès 6.000 assistents

(octubre 2019)

TOP 5: Fires amb menys assistència

– Fira semipresencial Ocupació

200 assistents

(novembre 2021)

– Fira de Nuvis del

Vallès 1.000 assistents (novembre 2021)

– Fira Autopro

1.000 assistents

(novembre 2021)

– Fira Mobilitat

Sostenible

1.000 assistents

(abril)

– Fira Industrial

1.500 assistents

(abril 2019)