Dos municipis vallesans es colen entre els més rics d’Espanya

L’Agència Tributària ha publicat aquesta setmana les dades de declaracions de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de l’any 2021, en què es distingeixen els municipis més rics de l’Estat. En la llista irrompen dues localitats vallesanes en el podi: Matadepera i Sant Cugat.

Així, Matadepera va ser el municipi català amb una renda bruta mitjana declarada més alta, amb 69.511 euros per persona. Només està superat en el conjunt de l’Estat per Pozuelo de Alarcón, a Madrid, amb una mitjana de 80.244 euros per habitant. En l’àmbit català, Sant Cugat, amb 58.084 euros, precedeix Sant Just Desvern en la tercera posició.

Les dades coincideixen amb els resultats de l’índex socioeconòmic territorial (IST) del 2020, en què Matadepera, Castellolí (Anoia) i Sant Cugat del Vallès apareixien com els més ben valorats segons l’Institut Nacional d’Estadística (Idescat). L’índex concentra en un sol valor informació amb indicadors sobre la situació laboral, el nivell d’educació, la immigració i la renda de la població.