Joan Madaula: “Empresaris, aposteu per les persones amb discapacitat!”

Cipo és l’aixopluc de més de 200 persones amb discapacitat intel·lectual i l’entitat que volen fer el salt al mercat laboral. És una de les entitats sabadellenques que han apostat pel Centre Especial de Treball, una empresa formada per treballadors amb discapacitat. S’especialitzen en jardineria -la principal activitat productiva, que suma el 58,54% de la facturació-, neteja i bugaderia, hostaleria –amb l’Amanidor, una cafeteria restaurant que va obrir el 2022–, serveis industrials i gestió de residus. Però ara miren cap a fora: “Volem que les persones amb discapacitat intel·lectual aconsegueixin feina, instem els empresaris a apostar per persones amb discapacitat”, ha expressat Joan Madaula, president de Cipo, en la quarta edició del Sopar d’empreses.

El focus està ara en la inserció laboral a les diverses empreses de persones amb discapacitat intel·lectual. Així, l’acte serveix com a excusa per ser un espai de trobada i networking per al teixit empresarial de Sabadell i comarca: “Volem motivar noves aliances entre agents empresarials, socials i públics i enfortir les actuals”, explica Jordi Garcia, gerent de CIPO. “Val la pena apostar-hi, no estareu sols”, afegeix Garcia. L’acte ha comptat amb la presència de més de 150 representants d’institucions, empreses, entitats i partits polítics.

Joan Madaula també ha posat sobre la taula les baixes xifres d’ocupació del col·lectiu, que és del 20%. Només una de cada cinc persones amb discapacitat intel·lectual treballen. I apel·la l’administració pública: l’insta a apostar per la comtractació pública a empreses d’inserció laboral, empreses socials o privades que apostin per la inserció laboral. “Contractar persones que ho tenen molt difícil us farà feliços, la diversitat permet també retenir talent”, apunta Garcia.

De fet, les bonificacions en les quotes de la Seguretat Social a les empreses que aposten per les persones amb discapacitat intel·lectual poden arribar als 6.300 euros, en casos de contractes indefinits. A banda, segons el grau de discapacitat, es poden deduir la quota de l’impost de societats.

Xavier Marcet, consultor internacional en estratègia, innovació i transformació d’empreses, considera que els canvis s’han d’aplicar en el present per incidir en el futur. “Les empreses poden prendre decisions a favor de la societat”, sosté.

I és que es basen en casos reals: el de Pol Luis Marimon, CEO de Motorecambios Marvea, una empresa que aposta per la contractació d’aquestes persones i que corrobora aquest èxit: “La integració a l’empresa s’ha donat de forma totalment natural, ha estat senzill”, afirma. En Javi García i en Joel González són usuaris de Cipo, treballadors al servei de jardineria del CET, expresen que ofereixen un servei integral. “Alguns es pensen que tenim poques llums, però podem fer el mateix que ells”, apunta Joel Garcia.

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, també ha volgut reconèixer la importància de teixir aliances: “Cipo ens necessita, a l’administració pública, però també als empresaris”, destaca. “Les persones amb discapacitat de Cipo son perfectament competents, els resultats són iguals que els d’una empresa privada”.

Els assistents, en acabar, han pogut gaudir d’un sopar de la mà de l’Amanidor de Cipo, el primer espai gastronòmic inclusiu de Sabadell. Obert l’any 2022, ofereix feina a quatre persones amb diversitat funcional i formació a 12 alumnes de formació professional d’Hostaleria de l’Escola d’Educació Especial Xaloc.