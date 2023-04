Cipo busca obrir la porta de les empreses a les persones amb discapacitat

Cipo és la llar, empresa i família de més de 200 persones amb discapacitat intel·lectual. La seu de la cooperativa, ubicada al carrer de l’Himàlaia, al cor del nord de Sabadell, acull desenes d’històries diferents cada dia: històries de superació personal i professional, com la del José Cecilio, que va sortir del carrer, d’una depressió i un munt de deutes que l’asfixiaven i va aconseguir una oportunitat laboral a la cooperativa. Ja fa uns set anys que hi treballa. O la història d’algunes persones anònimes que han trobat l’amor –i han construït una relació– a les instal·lacions de Cipo.

“Estic molt content aquí, m’agrada preparar els cargols i les peces que necessiten al taller del Centre de Treball”, explica l’Héctor Vilellas, un usuari del Centre Ocupacional que fa set anys va arribar a l’entitat i s’ha tatuat el nom de Cipo al braç. Per a ell, no és només un lloc on passar l’estona. És un lloc on ser. Ho corrobora el president de la cooperativa, Joan Madaula: “És una segona família per a ells, allà on es desenvolupen com a persones. Quan els hi dones ales, fan un gran pas endavant”, sosté. “És un espai per a créixer”.

Com a projectes més pròxims, Cipo organitza el seu Outlet solidari del 5 al 7 de maig al Mercat de Sant Joan de Sabadell. La recaptació es destinarà al projecte Benestar emocional, que inclou activitats artístiques i amb cavalls per a usuaris del Centre Ocupacional.

El treball, l’altra gran pota de Cipo

El Centre Especial de Treball és un dels eixos vertebradors de l’entitat: és la part productiva, una empresa formada per persones amb discapacitat intel·lectual. Desenvolupen diverses tasques: servei de bugaderia, gestió de residus, hostaleria (L’Amanidor), jardineria o taller de serveis industrials. Però més enllà del centre especial, l’entitat té la mirada posada en la inserció laboral dels professionals.

Madaula assegura que és un dels grans reptes de l’entitat: fer un traspàs de professionals a l’empresa ordinària. “Hi ha casos d’èxit”, assegura. I professionals de l’Amanidor, per exemple, molt ben preparats per a fer el salt a un restaurant i assumir les tasques com qualsevol altre professional. A partir del 2024, la cooperativa posarà en marxa un projecte per apropar el sector privat a aquesta realitat. “Volem fer una formació als usuaris perquè després, a través de la figura de l’insertor, trobin feina més enllà de Cipo”, explica Madaula.

No hi ha una sola especialització professional al CET de Cipo: “No ho apostem tot a una sola tecla, diversifiquem les nostres especialitats”, explica Carlos Saiz, coordinador de l’àrea social del Centre Especial de Treball (CET). Ara bé, assegura que l’excel·lència en el resultat està garantida.

Testimoni d’això són les empreses Isovolta i Epivending. “Fa 15 anys que col·laborem amb Cipo, fan una gran feina i ens sorprenen amb les seves iniciatives”, apunten Simona Raverta i Victoria Vázquez, des d’Isovolta. Una experiència similar té Albert Fontseca, d’Epivending. “Ens fan uns manipulats dels nostres EPIs i estem molt contents amb la feina, és una bona manera d’exercir la nostra responsabilitat social corporativa”.