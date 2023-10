Els sèniors de voleibol del Club Natació Sabadell inicien la temporada

Fer un pas endavant. La secció de voleibol del Club Natació Sabadell que presideix Òscar Llagostera ja fa setmanes que treballa pensant en la nova temporada que s’inicia, en l’àmbit competitiu, aquest cap de setmana. Els dos màxims exponents sèniors afronten amb il·lusió el seu debut.

L’equip masculí de Superlliga2 ho farà com a visitant, a la pista del CV Zaragoza aquest dissabte (20.30 h). El tècnic nedador, l’incombustible Roberto Pozzato, explica que “la plantilla ha patit diversos canvis. Hem perdut un central important, com Eric Boada, que ha marxat a l’Illa Grau, però ha vingut Lázaro Morós precisament d’aquest equip. Una mena de canvi de cromos”. La joventut tornarà a ser un dels arguments del conjunt nedador. “Han pujat alguns jugadors del júnior i juvenil i també comptem amb Gerard Rejón, qui està entrenant en el Centre d’Alt Rendiment Blume“.

Del primer rival, el Zaragoza, diu que “ha recuperat dos bons jugadors de Superlliga i penso que ara s’ha convertit en un equip de la nostra lliga. De fet, n’hi haurà dos per sobre de tothom i en un grupet de set o vuit estarà el Club Natació, amb una tònica de gran igualtat. Pots guanyar o perdre per petits detalls o errades”. Això sí, té clar que “el nostre repte és millorar la classificació de l’any passat. Si no ho aconseguim, seria fer un pas enrere en el projecte”.

Plantilla més extensa

El femení debuta a Les Naus contra el Lleida avui dissabte a Les Naus (18.30 h). L’entrenador, Xavi Perales, és optimista: “Les sensacions són positives, tenim una plantilla més extensa i amb possibilitat de fer més rotacions”.

L’any passat es va patir fins a l’última jornada per assolir la permanència. “No ho esperàvem, però va acabar bé i ara el repte és millorar en tots els aspectes. Veig moltíssima il·lusió en les jugadores. Volem començar bé encara que el Lleida és un equip molt lluitador i no ho posarà gens fàcil”.