El Sabadell vol aprofitar l’oportunitat per fer un salt de qualitat davant el Fuenlabrada

Segon partit consecutiu a la Nova Creu Alta. El Sabadell vol aprofitar l’impuls de la victòria contra el Sestao per fer un salt de qualitat aquest diumenge (17 h) guanyant el Fuenlabrada, un equip que arriba reforçat anímicament després de la miraculosa remuntada la jornada anterior contra el Deportivo.

Miki Lladó ha afrontat més relaxat la roda de premsa prèvia. Es notava que el 3-0 contra el Sestao havia estat un alleujament en tots els sentits. Ara, el tècnic santcugatenc vol donar continuïtat a aspectes com la porteria a zero amb matisos: “Seria molt important aconseguir-ho de nou perquè ja et permet sumar, però un dels objectius serà tenir més la pilota que el rival i no cometre pèrdues que poden provocar contres perilloses com va passar la jornada anterior”.

Entén que l’actual classificació del Fuenlabrada, en zona de descens, “és circumstancial. Té bons jugadors, molt estables a la categoria, i en tots els partits ha gaudit d’oportunitats per fer més gols. Em va agradar moltíssim al camp de la Ponferradina i el Barcelona At. especialment. Serà un bon termòmetre perquè té una tipologia de joc semblant a la nostra i auguro un partit molt disputat”.

Mirar cap avall o cap amunt? Un dilema que Miki encara no es planteja: “En aquesta categoria pots tenir-ho tot o perdre-ho tot en un moment. El nostre repte constant és continuar millorant i els jugadors augmentin les seves prestacions per competir al màxim”. També confia en un bon ambient a la Nova Creu Alta, que viurà una prèvia festiva a la zona del Gol Nord. “L’horari és fantàstic i l’afició respondrà com sempre”.

Javi Gómez, operat

Pablo Monroy tornarà a l’onze després de la seva sanció -això provocarà algun reajustament de peces- i l’única baixa és Raúl Baena, qui encara en té per unes quatre o cinc setmanes. D’altra banda, Javi Gómez va ser intervingut del trencament del lligament creuat del genoll -lesió que va patir en el duel de Copa Federació a Lleida- pels doctors Antoni Mora i Sergi Sánchez a l’Hospital universitari General de Catalunya. Està descartat per a tota la temporada. “La seva baixa és una llàstima perquè és un jugador diferencial, amb capacitat per superar rivals. Ara el més important és la seva recuperació”, ha comentat Miki Lladó.

Quatre gols en dos partits

Després de viure per primera vegada l’experiència del futbol professional durant tres temporades, el CF Fuenlabrada intenta adaptar-se a una categoria que gairebé perd l’any passat. Va patir fins a l’última jornada. Ara vol ser un aspirant al play-off. No ha començat bé, però la miraculosa victòria davant el Deportivo (amb dos gols de Sergio Benito en el temps afegit) li dona moral per afrontar la seva segona visita a la Nova Creu Alta encara que es manté en zona de descens amb 5 punts.

Fins ara, només ha sumat un punt com a visitant (el 2-2 al Johan Cruyff) i va caure al Toralin de Ponferrada (1-0) i a la Ciutat Esportiva Dani Jarque contra el Cornellà (1-0). Ha marcat 4 gols, però repartits en dos partits. En quatre, no ha vist porteria l’equip dirigit per Carlos Martínez.

No té un bon record el Sabadell de l’únic antecedent a la Nova Creu Alta davant el conjunt madrileny. Va ser en plena pandèmia, la temporada 20/21. El partit va començar força bé pel conjunt d’Antonio Hidalgo amb un gol en pròpia porteria de Diéguez. Va empatar Álex Mula abans del descans i en els fatídics últims minuts, un desafortunat rebuig d’Óscar Rubio suposava l’1-2 per l’equip dirigit per Sandoval.

L’àrbitre serà Jorge Tárraga Lájara (Comitè castellà-manxec) que la temporada anterior va dirigir el duel Amorebieta-Sabadell (2-2) i en l’anterior, el Sabadell-At. Sanluqueño (1-0) i el Sabadell-Costa Brava (3-0). Continuarà la bona estrella amb l’equip arlequinat?