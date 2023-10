Gran estrena dels sèniors de voleibol del Club Natació Sabadell

Doble victòria. Els sèniors del Club Natació Sabadell han començat la competició de manera immillorable. El sènior femení de Primera Nacional ha debutat a casa superant el Cecell de Lleida (3-1) en un partit molt disputat (3-1).

Així s’ha demostrat en els dos primers sets, molt equilibrats, que han acabat caient del cantó sabadellenc, el primer per 27-25 i el segon per 25-23. El conjunt lleidatà no ha donat cap pilota per pilota i ha lluitat moltíssim tot el partit.

En el tercer set, les visitants han començat molt fortes i s’han allunyat per 4-11. Ha reaccionat el conjunt de Xavi Perales i ha fregat la remuntada, però ha cedit per 23-25. La dinàmica positiva de joc s’ha mantingut en el quart set i les sabadellenques han pogut segellar el primer triomf gràcies a un 25-17. Una gran estrena a Les Naus amb tota l’afició.

També a Saragossa

El sènior masculí també ha iniciat la Superlliga-2 amb una meritòria victòria a la difícil pista del CV Zaragoza (2-3) en un duel d’alternatives que ha necessitat un ‘tie-break’ d’infart. En el primer set, el Club Natació, amb diverses errades en el servei, han perdut per 25-17. En el segon set, els jugadors de Roberto Pozzato han millorat les seves prestacions atacants i defensives per igualar el matx amb un clar 18-25.

El nivell de joc s’ha sostingut en el tercer set (16-25) i semblava encarrilada la victòria, sobretot quan els sabadellencs dominaven per 18-20 en el quart set, però el conjunt aragonès ha remuntat (25-23) forçant el decisiu ‘tie-break’, en el qual el Club Natació sempre ha anat per davant i ha sabut gestionar l’avantatge fins al final (13-15). Primers dos punts al sac.

FOTOS: LLUÍS FRANCO