Els contes de fantasia ens diuen que cada història té els seus herois i malvats. Però, és sempre així? Aquesta és una de les grans preguntes sobre les quals ens convida a reflexionar Els Descendents, la gran estrena de tardor del Teatre Sant Vicenç que ha celebrat la seva primera funció de la temporada aquest diumenge.

L’argument

Dirigida per Llorenç Costa i Àlex Castell l’obra ens presenta una història de fantasia alternativa. En aquesta la Bella i la Bèstia han unificat els regnes dels contes en un sol país. Els Estats Units d’Auradon. Una nació lliure de malvats, ja que aquests van ser desterrats a l’Illa dels Perduts, un suburbi separat de la resta per una barrera màgica. Ara, vint anys després, Auradon es prepara per coronar el seu nou rei. El canvi provoca una inesperada decisió, el monarca permetrà que els fills dels 4 grans malvats de l’Illa puguin estudiar a Auradon. Una oportunitat que Malèfica aprofitarà per ordenar a la seva filla que robi la vareta de la fada madrina i trenqui la barrera màgica. D’aquesta manera els malvats podran envair Auradon.

L’espectacle

“És un dels desplegaments més grans que hem fet al Sant Vicenç”, explicava Costa al Diari. I tenia raó. Perquè dalt l’escenari s’ha pogut veure una gran combinació d’estils musicals com electrònica, pop, cabaret o clàssics de Broadway, entre altres. Un musical molt ben combinat amb grans coreografies de ball, llums estroboscòpiques i, fins i tot, pirotècnia dins el teatre. Tot això ben complementat amb un vestuari molt lluït i un decorat innovador ple de detalls.

Una variant de comèdia adolescent amb tocs de fantasia que convida a la reflexió. I és que temes com el trencament de prejudicis, la pressió dels fills per complir la voluntat dels seus pares o saber triar el camí correcte són alguns dels elements que sobrevolen l’obra.

L’aposta del Sant Vicenç supera la prova amb nota i deixa el nivell ben alt per a la resta de la temporada. De moment, però encara li queden més dates damunt l’escenari. Amb representacions els dies 15, 22 i 29 d’octubre i el 4, 5, 11 i 12 de novembre. Els dissabtes, a les 21.30 h, i els diumenges, a les 11.30 h i a les 18 h.

Fotos David Chao