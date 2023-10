L’Hospital de dia de pediatria i la planta de nounats del Parc Taulí ha començat la immunització contra el virus respiratori sincicial (VRS) als nounats abans de l’alta hospitalària i als infants fins als 24 mesos d’alt risc de patir una infecció per VRS greu. Aquest és el primer cop a Catalunya que s’arrenca aquest tipus de campanya, ja que “aquest medicament va aprovar-se a finals de l’any passat després de 10 anys d’investigació”, segons determina el Dr. Valentí Pineda, coordinador de Pediatria de l’Hospital Parc Taulí. “Aquest és un dels virus que porta més maldecaps a la pediatria, ja teníem ganes de poder començar una campanya d’immunització com aquesta”, sosté Pineda.

Més de 100 ingressos anuals al Taulí

El VRS és un virus altament contagiós que es dissemina amb les secrecions nasofaríngies de les persones infectades mitjançant les gotes de saliva, constituint una de les principals causes d’hospitalització en infants menors de 2 anys. “De fet, entre els mesos de novembre i febrer, un 30% dels ingressos als hospitals de pediatria són precisament per contraure aquest virus”, detalla el coordinador de Pediatria, que afegeix que “al Taulí tenim una mitjana d’entre 100 i 120 ingressos durant aquest període”.

La infecció per VRS pot tenir diverses manifestacions clíniques, des del refredat comú, fins a episodis de bronquiolitis o pneumònies en lactants que solen ser més greus durant els primers mesos de vida. Els professionals de pediatria esperen que amb aquesta immunització es redueixi aquesta temporada el risc de complicacions i els ingressos per bronquiolitis i/o pneumònia per VRS dels infants menors de 2 anys. Per això, Pineda assegura que “rebre aquesta vacuna és fonamental: fins i tot la campanya s’ha introduït en el calendari sistemàtic de vacunacions”.

La campanya de la grip, al mateix temps

La campanya simultània de la grip i la covid-19 arrancarà el 16 d’octubre per als col·lectius cridats a vacunar-se, entre els quals infants de sis a 59 mesos –cridats només per rebre el vaccí de la grip, i no el de la covid–. Tal com detalla el Dr. Pineda, “no hi ha cap problema en posar-se les dues, ja que entre les vacunes del calendari no hi ha cap incompatibilitat”.