La campanya simultània de la grip i la covid-19 arrancarà dimarts, dia 26 de setembre, a les residències de gent gran i s’obrirà a la resta de persones considerades de risc a partir del 16 d’octubre. T’expliquem a continuació tot el que et cal saber d’aquest campanya de vacunació de tardor.

Com puc demanar la cita prèvia?

És indispensable haver demanat cita prèvia per rebre la vacuna de la grip i la covid. Per fer-ho, cal sol·licitar dia i hora a l’aplicació La Meva Salut, a www.citasalut.cat o a través dels vostres centres d’atenció primària. Això serà un cop s’obrin les franges de vacunació, després de la vacunació a les residències, a partir del 16 d’octubre.

Qui està cridat a rebre les vacunes?

Les persones majors de 60 anys són el principal col·lectiu a qui es recomana rebre el vaccí. També, les embarassades; les persones amb problemes de salut crònic, immunosupressió o amb altres factors de risc. També la podran sol·licitar les persones que conviuen a la llar amb persones de risc i les persones que treballen en serveis essencials –bombers o cossos de seguretat– i el personal dels centres sanitaris. A banda, es recomana únicament la vacuna contra la grip als infants de sis a 59 mesos i persones fumadores.

I la resta de població, podrà vacunar-se?

Salut assenyala que, tenint en compte la immunitat adquirida per la població, no es justifica la vacunació contra la covid en persones no incloses en aquests grups fins al final de la campanya.

És important rebre aquests vaccins?

Segona les dades de Salut, la grip infecta entre un 5 i un 20 % de la població i provoca la mort d’entre 300.000 i 500.000 persones anualment arreu del món. El risc de defunció es multiplica si una persona contrau a la vegada els dos virus. Per això, i tenint en compte que el coronavirus continua, l’administració ho recomana sobretot als grups de risc.

Tenen efectes secundaris les vacunes?

Segons informa Salut, la vacuna contra la grip pot produir molèsties o dolor en la zona en què s’ha administrat que acostumen a ser lleus i a no durar més de dos dies. La vacuna de la covid pot produir sensibilitat al lloc de la punxada, fatiga i en alguns casos pics de febre, nàusees o dolor muscular.

Quina vacuna s’administrarà?

La vacuna de la covid que s’administrarà és la de Pfizer adaptada a la variant òmicron. La vacuna d’Hipra contra la covid no arribarà per a la primera tongada de dosis, donat que cal adaptar-la a les noves soques. En el cas de la vacuna de la grip, s’administrarà el tradicional vaccí tetravalent.