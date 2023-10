La meitat dels delictes d’odi i discriminació a Sabadell impliquen menors

Els delictes d’odi i discriminació van créixer a Sabadell l’any passat respecte al 2021, segons les dades dels Mossos d’Esquadra (+33%). En total, el 2022 es van denunciar 28 casos, set més que l’any anterior. Es tracta d’infraccions que esdevenen per raó de la raça, l’origen nacional o ètnic, l’idioma, la religió, la minusvalidesa física mental, l’orientació sexual o altres factors similars. Del balanç anual, criden l’atenció especialment dos aspectes.

D’una banda, més de la meitat dels delictes del 2022, una quinzena, van ser casos vinculats a atacs contra el col·lectiu LGTBI. Així, les denúncies per LGTBI-fòbia es van duplicar entre el 2021 i el 2022 a la nostra ciutat, amb un increment que és especialment notable després del confinament del 2020.

En segon lloc, una de cada dues denúncies, 14 en total, va tenir com a autor o víctima del fet denunciat una persona de 18 anys o menys. Una xifra que s’ha duplicat respecte al 2021 (6), quan les denúncies amb menors implicats suposaven percentualment el 28,5% del total de casos.

A la via pública

Una tercera lectura de les dades apareix si creuem l’àmbit del fet més freqüent -LGTBI-fòbia- amb les edats, tenint en compte la catorzena de casos que van afectar menors i adolescents. Segons la policia catalana, un dels delictes té a veure amb islamofòbia, quatre són per motivacions ètniques o racials i la resta, el 64%, són atacs de caràcter homòfob. Fets que, en la seva majoria, tenen lloc en la via pública de la ciutat (9).

En aquest sentit, la seguretat ciutadana és el principal problema que detecten els sabadellencs, segons l’última enquesta de la Diputació de Barcelona de l’any 2022. Un de cada deu responen que millorar aquest apartat de la ciutat seria el primer que farien en cas de ser alcalde.

Xifres similars a Catalunya

En el balanç a Catalunya, els joves de fins a 34 anys són els autors d’un 50,1% dels fets entre el 2020 i el 2022. Del total de denúncies rebudes per la policia catalana, els menors d’edat consten com a responsables d’un 22,6% dels delictes, amb una especial incidència en els adolescents. Com a Sabadell, gairebé la meitat dels successos per odi i discriminació són per LGTBI-fòbia (40,5%).

De la mateixa manera, les dades de Mossos al conjunt del país mostren que la via pública és la ubicació més freqüent on es perpetren aquests delictes (40,2%), seguit de l’interior dels habitatges, amb al voltant del 20%. Percentatges similars als que representen a la nostra ciutat.

Baixa la criminalitat a Sabadell

En paral·lel, la criminalitat ha baixat a Sabadell en els darrers mesos. Entre gener i juny d’enguany, els delictes a la ciutat han disminuït. La comparativa amb l’any 2022 posa de manifest una davallada dels robatoris amb violència i intimidació (-26,6%), entre altres tipus de fets.

En aquesta línia, Sabadell és la segona de les grans ciutats de la Regió Metropolitana de Barcelona on s’ha registrat un major descens de la criminalitat (-6%). Les dades pertanyen al registre de delictes i delinqüència a l’Estat durant el primer semestre de 2023 que recull el Ministeri d’Interior, amb la recopilació de dades dels diferents cossos policials.