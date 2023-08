Creixen els casos d’LGTBIfòbia a Sabadell

Els delictes vinculats a casos d’LGTBIfòbia es van duplicar entre el 2021 i el 2022 a Sabadell, segons dades dels Mossos d’Esquadra. Malgrat el condicionant de la pandèmia, que va reduir l’activitat social fa dos anys, les xifres mostren una tendència clara, que també es reflecteix en espais com el Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBI a la ciutat, que en el primer semestre d’aquest 2023 ha augmentat el nombre de casos atesos.

Tal com mostra l’informe de la policia catalana, entre el maig del 2020 -just després del primer confinament domiciliari- i el desembre del 2022, es van denunciar prop d’una vintena de casos (19) a Sabadell. La xifra, a més, no contempla aquells episodis que no arriben a ser denunciats, sigui per por a represàlies o per altres motius que frenen la víctima a l’hora d’advertit sobre el fet en qüestió.

On es produeixen els delictes?

Del total de denúncies a Mossos registrades a Sabadell, la majoria dels fets tenen lloc a la via pública (8), però també n’hi ha al transport públic (3). Una d’elles va succeir en una escola, segons detalla el document policial. Més enllà dels llocs on es produeixen, una altra conclusió és que la majoria de fets contra el col·lectiu tenen a veure amb lesions i atacs contra l’exercici de drets fonamentals i llibertats públiques, que són els més freqüents. Entre les denúncies, hi ha també un cas de maltractaments en l’àmbit de la llar i un altre vinculat a un episodi d’abusos sexuals.

En paral·lel, a Sabadell s’han atès a un total de 45 persones en els primers sis mesos de l’any al Servei d’Atenció integral (SAI), ubicat al carrer de Vidal, al barri de la Creu Alta. En el mateix període de l’any passat, en van ser 42, tres menys. Enguany, 31 són casos nous, 9 més que l’any passat. Una dada que mostra la necessitat creixent de donar respostes i acompanyament al col·lectiu.

Desglossant el balanç, a més, destaca que s’han atès tres professionals del mateix servei, que després han assessorat altres persones en aquest àmbit. I és que, més enllà de ser un espai d’atenció a víctimes, l’equip del SAI atén, per exemple, professors que demanen eines per tractar l’alumnat, o bé treballadors socials que necessiten assessorament per donar resposta a algun usuari. En definitiva, són professionals que apliquen aquesta formació a terceres persones.

Què és el SAI?

El SAI és un espai de referència que ofereix informació, assessorament i acompanyament emocional i jurídic. S’adreça a persones LGTBI, familiars, entorn proper, professionals i entitats. Per exemple, en el primer semestre del 2023 es van atendre 25 persones dissidents de gènere -el doble que l’any anterior- i més d’una vintena que demanaven ajuda en tràmits i gestions vinculades al gènere i la sexualitat -quatre vegades més que el 2022-.

A banda d’oferir aquest espai d’atenció i orientació, des del SAI també es duen a terme diversos projectes per la sensibilització de la diversitat sexual i de gènere, adreçats a tota la ciutadania. En aquest sentit, una de les accions més destacades és el programa Ventilem els armaris! Sabadell amb els drets de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Trans i Intersex, que es duu a terme cada any entre el 17 de maig (Dia Internacional contra l’Homofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia) i el 28 de juny (Dia Internacional de l’Orgull LGTBI).

Punt lila per Festa Major

Enguany, Igualtat i Feminismes ha intensificat la prevenció de les violències masclistes en l’oci i els espais públics davant l’increment d’activitats multitudinàries com concerts i festes majors durant l’estiu. Per segon any consecutiu, impulsa formacions adreçades a les plantilles dels ens locals i les entitats que gestionen els Punts Liles, per millorar la prevenció de les violències sexuals en l’oci i l’espai públic.

A la nostra ciutat, en el marc de la campanya “A Sabadell actuem per a una festa major sense violències masclistes ni LGTBIfòbiques”, el punt lila es podrà trobar a l’Eix Macià durant la Festa Major, des del dijous 31 d’agost fins al pròxim diumenge 3 de setembre al llarg de la nit i matinada d’aquests dies. La paradeta serveix com a espai d’informació, sensibilització i assessorament, dedicat a l’erradicació de la violència vers les dones i les persones LGTBI.