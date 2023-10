FOTOS | Trencar els tòpics des del teatre

La societat està plena de tòpics. Conceptes, actes o arguments que donem per fets, però que no sempre són així. Per trencar amb tot això, el grup de teatre Skizodrama planteja l’obra ‘Típico Tòpico‘. Espectacle que s’ha pogut veure aquest dissabte al Centre Cívic de Can Rull en el marc del Mescla’t.

L’argument es basa en una crítica social, amb un toc d’humor de tòpics que existeixen a la societat. Aquests poden incidir en el comportament humà i en aquest cas en els protagonistes de l’obra. És per això que, en un moment de tensió i pressió hauran de fer front a les inseguretats i problemes que els envolten.

Skizodrama és un grup de l’entitat Ateneu Abril de Barberà i des de fa 6-7 anys es dediquen a fer actuacions teatrals. Està format per Mar Cardona, Patrícia Pradas, Ana Bañón, Ester Benítez, Nereida Mir, Laura Olivé, Raquel Díaz, Ainhoa Muñoz, Esther López, Laura Gilabert i Paula Muñoz.

Fotos Aina Torres