La 9a edició del Mescla’t ha tornat a omplir de vida i cultura el centre de Sabadell. Durant tot el dissabte les entitats locals s’han fet seva la plaça del Doctor Robert, el Racó del Campanar i el seu entorn fent gaudir els assistents amb una gran varietat de propostes, tant culturals com gastronòmiques.

I és que enguany la cita ha crescut en tots els sentits. Tant en entitats participants, 46, com en activitats, 18. Xifres lleugerament superiors a les del 2022 on hi va haver 39 entitats i 14 activitats. Unes dades que la regidora de Salut, Drets Civils, Joventut i Districte IV, Sílvia Garcia, ha valorat molt positivament: “Estem molt contents perquè el Mescla’t és un bon espai per reunir-nos amb les entitats i la ciutadania”. Pel que fa a la participació, Garcia ha destacat la implicació dels col·lectius i també les seves demandes: “Ens demanen espais i un major treball en la diversitat, aspectes en els quals hi estem dedicant esforços”.

La jornada ha tornat a ser un gran epicentre de la diversitat. Amb activitats, tradicions i folklore d’arreu del món, tant petits com grans han treballat els valors de la convivència i el respecte. Tot aprofitant que aquest 2023 s’han complert 75 anys de la Declaració Universal dels Drets Humans.

El bon clima que hi ha hagut durant tot el dia ha afavorit la gran presència de públic, que no ha parat de visitar l’espai durant tota la jornada. De cara a l’any vinent el Mescla’t es prepara per celebrar la seva 10a edició, una cita en la qual l’Ajuntament, com ha indicat la regidora, ja hi està treballant.