Actuacions a la Concòrdia per combatre les plagues urbanes

Combatre les plagues urbanes és un dels cavalls de batalla dels darrers anys a Sabadell. En aquest context, aquest mes s’han dut a terme noves actuacions al carrer de l’Estalvi, al barri de la Concòrdia. Les mesures, que han inclòs la neteja i inspecció del clavegueram, formen part de les accions pilot per millorar les intervencions de control de plagues a Sabadell.

En els últims anys, han augmentat les plagues, com les paneroles, a bona part de les ciutats del sud d’Europa, entre elles Sabadell. Davant d’aquest escenari, el consistori treballa per pal·liar aquesta situació, motiu de queixes sistemàtiques de molts ciutadans afectats.

Així, els dies 2, 3 i 4 d’octubre s’ha actuat en diferents trams del clavegueram del carrer de l’Estalvi. En aquesta ocasió, detalla l’Ajuntament, s’ha realitzat la neteja i l’aspirat tant a les clavegueres com a la superfície, per tal de reduir aquells factors que afavoreixen l’aparició i el desenvolupament de les paneroles. És a dir, les accions coordinades a nivell temporal i entre els diferents serveis municipals orientades a la neteja de clavegueram, superfície de la via pública i, posteriorment, la intervenció de control de plagues, haurien d’afavorir l’obtenció de millors resultats.

A banda de les actuacions i estudis específics per acabar amb les plagues, l’empresa adjudicatària del servei de vigilància i control de plagues a Sabadell realitza un control preventiu al clavegueram i altres espais, com escoles amb servei de menjador i mercats municipals. Es tracta de controls amb periodicitat trimestral en general o bé mensual en els casos d’alta incidència. La vigilància i control es fa sempre d’acord amb criteris mediambientals, d’efectivitat i de proporcionalitat.

Avisos ciutadans

Des de l’Ajuntament es vol recordar la importància de l’actuació amb una ràpida detecció. Si es detecta la presència d’insectes o altres plagues urbanes als espais públics, es pot notificar en línia a través del web municipal. També es pot fer presencialment al Servei d’Atenció Ciutadana més proper (no cal demanar cita prèvia), presentant el DNI. Val a dir que es facilita la gestió si a l’avís es poden afegir fotografies, vídeos i la localització exacta de la incidència. Un cop l’Ajuntament notifica l’avís a l’empresa encarregada del servei, aquesta s’ha de desplaçar a l’espai denunciat en un termini inferior a 72 hores per verificar la presència de la plaga, valorar la situació i actuar, segons precisen fonts municipals.