“Hi ha paneroles al carrer i entren a casa, cal que s’actuï més ràpid”

“Hi ha paneroles a cada cantonada, a tot el carrer, i ens entren a casa”, assegura un grup de veïns de Can Llong. Comerciants, la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS) i veïns a títol individual denuncien la presència de plagues de paneroles i reclamen a l’Ajuntament major rapidesa a l’hora de combatre-les.

De fet, la FAVS va reclamar en un comunicat conjunt que les actuacions de la nova regidoria de Gestió de Plagues actui “més enllà de les necessàries intervencions reactives” i que s’informi sobre l’estratègia i el full de ruta previst. També alguns comerciants a títol individual s’han sumat a aquesta petició, en concret, de la zona sud, de Ca n’Oriac i de Can Llong.

De fet, segons dades de la FAVS, les queixes principalment procedeixen del districte 6 –els barris del sud– i del districte 3 –els barris del nord–, tot i que és una realitat “que ja és recurrent a tota la ciutat”, assegura Manuel Navas, president de la federació veïnal. La Pepi García, veïna del barri de Can Llong, sosté que fa més d’un any que veuen paneroles al carrer i demana una actuació “més contundent”.

Un termini de 72 hores

“El canvi climàtic, associat a l’increment de la temperatura i a la falta de pluges, ha afavorit que creixin les plagues d’insectes a bona part de les ciutats del sud d’Europa”, exposen fonts municipals. De fet, l’Associació Catalana d’Empreses de Salut Ambiental (ADEPAP) ja advertia que la panerola americana serà la protagonista de les plagues d’aquest estiu a Catalunya, a causa de la sequera persistent i les temperatures elevades de la primavera.

L’Ajuntament sosté que cada tres mesos es fan actuacions preventives a tota la ciutat: “No s’actua només en els casos que hi ha avís de plagues, sinó que es fa una tasca preventiva”. A hores d’ara, estan estudiant altres mesures d’actuació.

D’altra banda, les mateixes fonts sostenen que quan reben una incidència, el termini d’actuació és de 72 hores –tres dies– com a màxim. I només poden actuar a l’espai públic, no a espais privats. Així, l’Ajuntament recomana segellar escletxes i esquerdes, fer manteniment de les canonades i no deixar aliments a l’abast i mantenir un bon nivell de neteja.