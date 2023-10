El Jutjat d’Instrucció número 3 de Reus ha decretat dilluns presó provisional, comunicada i sense fiança per al detingut dissabte passat a Terrassa per la mort violenta d’un home en una baralla a la capital del Baix Camp la nit del 29 de setembre. La víctima és un home de 47 anys que va quedar malferit a l’enfrontament i va morir dos dies després a l’hospital. El detingut és un individu de 39 anys que té diversos antecedents policials. La Policia Local de Terrassa el va identificar dissabte i el va detenir a requeriment dels Mossos. L’home ha passat aquest dilluns a disposició del jutjat de Reus, el titular del qual ha decretat l’ingrés a presó.

A l’escrit en què es decreta la presó el magistrat indica que les investigacions dutes a terme mostren “indicis clars”, i no “simples conjectures”, que el detingut “ha comès un delicte d’assassinat”. A més, de la investigació policial “han resultat prou motius per estimar l’investigat com a responsable criminal del delicte esmentat”.

També considera que la nit del 29 de setembre el detingut va “propinar diverses puntades de peu” a la víctima “al costat d’una altra persona que no ha pogut ser identificada”, puntades que “li van provocar la mort per xoc hemorràgic secundari per politraumatisme”.

Dos testimonis van reconèixer fotogràficament l’investigat

La víctima, “que estava molt beguda”, era en un concert a la plaça del Mercadal de Reus i es va discutir amb el detingut. El personal de seguretat del concert va fer fora el primer, que va marxar de la plaça del Mercadal pel carrer Metge Fortuny. Poc després el detingut va sortir pel mateix carrer i en arribar a la cantonada del carrer Aleus es va trobar amb l’altra persona no identificada. Ambdós es van dirigir cap a l’esquerra del carrer i es van trobar amb la víctima, “a la qual li van propinar diversos cops que van acabar amb la seva vida”.

El jutge subratlla que els indicis es basen en el contingut de l’atestat policial, d’una banda les gravacions de les càmeres de seguretat del carrer Aleus i de l’altra les declaracions dels testimonis presencials, que van trucar al 112 perquè van veure dues persones fent puntades de peu a una tercera “que estava tirada a terra”.

A més, els dos testimonis “van reconèixer fotogràficament l’investigat com a un dels autors de les puntades de peu i van manifestar que no en tenien dubtes perquè és una persona molt coneguda a Reus”. A banda, la descripció de la roba que duia “encaixa amb les imatges obtingudes pels Mossos d’Esquadra”.

Declaració “incoherent” del detingut

Pel que fa a la declaració en seu judicial del detingut, a parer del magistrat “és incoherent i no serveix per desvirtuar els indicis que hi ha sobre ell”.

Finalment, el jutge considera que el detingut té “arrelament més que sobrat” a Espanya, però afegeix que la possibilitat de ser condemnat a una pena de fins a quinze anys de presó “el pot dur a sostreure’s de l’acció de la justícia”. En aquest sentit recorda que l’investigat ha declarat que sabia des de feia diversos dies que la policia el culpava de la mort de la víctima i considera que aquesta circumstància “s’ha de posar en relació amb el fet que va ser detingut a Terrassa”.

La dada “permet inferir un intent de marxar de Reus per no ser atrapat per la policia, essent poc rellevant que l’intent de fugir hagi estat tan poc eficaç”.

Per tot plegat estima “necessària” l’adopció de la presó provisional.